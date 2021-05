​Co najmniej 11 osób zginęło w ataku bombowym na autobus w prowincji Zabul na południowym wschodzie Afganistanu. Ponad 20 kolejnych osób, w tym kobiety i dzieci, jest ciężko rannych. Do eksplozji doszło w niedzielny wieczór, kilka godzin przed wprowadzeniem przez talibów chwilowego zawieszenia broni.

Zdjęcie To kolejny atak na cywilną ludność w Afganistanie w ostatnich dniach. W sobotę zamach przeprowadzono w szkole / Wakil KOHSAR / AFP

Rzecznik gubernatora prowincji Zabul, Gul Islam Sial poinformował, że eksplozja przydrożnej bomby, która uderzyła w autobus miała miejsce w niedzielę, a w jej wyniku zginęło 11 osób, a 25 zostało rannych.

Zamach nastąpił na kilka godzin przed początkiem ogłoszonego przez talibów trzydniowego zawieszenia broni z okazji kończącego ramadan święta Id al-Fitr. Jak dotąd żadna organizacja nie przyznała się do ataku.



Coraz większe napięcie w Afganistanie

Afgańskie MSW poinformowało również, że w poniedziałek we wczesnych godzinach rannych w położonej na północ od Kabulu prowincji Parwan doszło do wybuchu, który uderzył w minibus. W zdarzeniu zginęły dwie osoby, a dziewięć zostało rannych.



Wraz z wycofywaniem się wojsk USA i innych krajów NATO, które mają opuścić Afganistan do 11 września, narasta napięcie i walki między siłami rządowymi i talibami. W dwóch ostatnich tygodniach kwietnia talibowie zabili ok. 120 członków sił rządowych i 65 osób cywilnych.



W sobotę doszło do zamachu bombowego w okolicach jednej ze szkół średnich w Kabulu. Zginęło 68 osób, głównie uczennice, 165 zostało rannych. Prezydent Afganistanu Aszraf Ghani o atak obwinił talibów, którzy zaprzeczyli tym oskarżeniom i potępili wymierzony w cywilów zamach.