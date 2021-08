Afera w USA. Bezdomny niesłusznie przetrzymywany w szpitalu. Musiał brać leki psychotropowe

50-letni bezdomny został pomylony z innym mężczyzną i niesłusznie aresztowany na Hawajach. Im bardziej upierał się, że nie jest tym, za kogo biorą go służby, tym bardziej pogarszał swoją sytuację. Trafił do szpitala, gdzie zmuszano go do przyjmowania leków psychotropowych.

Zdjęcie Niesłusznie aresztowany na Hawajach 50-letni bezdomny był siłą przetrzymywany ponad dwa i pół roku w szpitalu (Zdj. Ilustracyjne) / CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP