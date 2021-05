Niemiecki rząd nie komentuje afery podsłuchowej, ale wiadomo, że Merkel dowiedziała się o sprawie dopiero z pytań dziennikarzy.

Zdjęcie Angela Merkel, kanclerz Niemiec / AFP

Duński rząd zdystansował się od praktyk podsłuchowych, o których donosiły media. Obecny rząd jest tego samego zdania, jak ówczesny premier Danii Lars Løkke Rasmussen już w 2013 i 2014 roku - oświadczyła duńska minister obrony Trine Bramsen na zapytanie niemieckiej agencji prasowej DPA. - Systematyczne podsłuchiwanie bliskich sojuszników jest nie do przyjęcia - podkreśliła.

Dania pomogła szpiegować

Zespół dziennikarzy duńskiego nadawcy radiowo-telewizyjnego DR, redakcji SVT ze Szwecji, NRK z Norwegii, NDR, WDR, i "Sueddeutsche Zeitung" z Niemiec oraz francuskiego "Le Monde" ujawnił, że amerykański wywiad NSA (National Security Agency) w ramach współpracy z Danią otrzymał dostęp do duńskich połączeń internetowych.



Umożliwiło to Amerykanom szpiegowanie Angeli Merkel, ówczesnego szefa niemieckiego MSZ (a obecnie prezydenta Niemiec) Franka-Waltera Steinmeiera, a także ówczesnego kandydata socjaldemokratów na kanclerza Peera Steinbruecka. Wśród podsłuchiwanych byli też czołowi politycy ze Szwecji, Norwegii i Francji. Otrzymano dostęp do ich rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych i aktywności w internecie, w tym czatów, wyników wyszukiwania i komunikatorów. Duński wywiad wojskowy nie chciał skomentować tych doniesień.



Według mediów informacje o podsłuchach pojawiły się w tajnym wewnętrznym śledztwie duńskich służb FE pod kryptonimem "Operacja Dunhammer" z lat 2012 i 2014. Tajny raport był gotowy w 2015 roku. Jak donoszą niemieckie media NDR, WDR i "Sueddeutsche Zeitung", Duńczycy nie poinformowali swoich niemieckich partnerów o wynikach.



Merkel dowiaduje się od dziennikarzy

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert nie chciał komentować na konferencji prasowej doniesień mediów, ale przyznał, że Angela Merkel dowiedziała się o sprawie dopiero z pytań dziennikarzy prowadzących research. Seibert oznajmił, że rząd w Berlinie przyjął do wiadomości te doniesienia i "jest w kontakcie z wszystkimi odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi placówkami w celu wyjaśnienia".

Rząd Niemiec z zasady nie wypowiada się publicznie na temat ewentualnych czynności wywiadowczych - podkreślił Seibert.



W 2013 roku amerykański sygnalista Edward Snowden ujawnił masowe szpiegowanie na globalną skalę przez NSA.



Teraz dziewięć źródeł niezależnie od siebie potwierdziło dziennikarzom, że podsłuch odbył się z pomocą duńskiego wywiadu wojskowego FE. Jak informują media uczestniczące w dziennikarskim śledztwie, NSA uzyskała dostęp do telefonów polityków najwyraźniej za pośrednictwem programu szpiegowskiego FE.



Zakres współpracy duńsko-amerykańskiej nie jest do tej pory znany. Także to, że oprócz Angeli Merkel i Steinmeiera, podsłuchiwany był także Steinbrueck.



KE milczy

Komisja Europejska nie chciała skomentować doniesień europejskich mediów o tym, że duńska wojskowa służba wywiadowcza (FE) umożliwiła Amerykanom podsłuchiwanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz innych polityków w latach 2012-2014.

Ministrem spraw wewnętrznych Danii była wtedy Margrethe Vestager, obecna wiceszefowa KE.



DPA/dom/Interia