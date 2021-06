O możliwym rekordzie informuje portal Pretoria News. Matka, która poczęła dziesięcioraczki ma już bliźniaki w wieku sześciu lat.

Jeśli dokonanie kobiety zostanie oficjalnie potwierdzone, pobije ona rekord. Poprzedni zgłosiła Halima Cisse, która w maju miała urodzić dziewięcioro dzieci.

Czy to rekord?

- Wiemy o tym, że Gosiame Thamara Sithole urodziła. Przesyłamy gratulacje i najlepsze życzenia rodzinie. W tej chwili jeszcze nie zweryfikowaliśmy rekordu, ponieważ dobro zarówno matki, jak i dzieci jest najwyższym priorytetem. Nasz zespół zajmie się tym wkrótce - przekazał rzecznik listy rekordów.

Reklama

Sithole miesiąc przed urodzeniem dziesięcioraczków pozowała do sesji zdjęciowej. Wówczas małżeństwo spodziewało się ośmiorga dzieci.

- Nawet to było niespodzianką, ponieważ początkowe badania wykazały sześcioro dzieci - mówiła w rozmowie z Pretoria News. - Kiedy lekarz mi powiedział, potrzebowałam trochę czasu, by w to uwierzyć - przyznała.

- Bóg dokonał cudu i moje dzieci urodziły się bez żadnych komplikacji - dodała.

Apel o pomoc

Kobieta zaapelowała także o pomoc. Przyznaje, że zmuszona była zrezygnować z pracy, przez co nie stać ją na zatrudnienie osoby do pomocy.

- Przyda się wszystko, ubranka, odżywki, pieluchy. Liczę, że pojawi się jakiś wolontariusz, który zechce mi pomóc - mówi.

Jej bezrobotny mąż podkreśla, że cieszy się z powodu tak dużej liczby dzieci. - Jestem szczęśliwy - zapewnia.