24-letni Polak został zatrzymany na Węgrzech. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za poważne przestępstwa, m.in. porwanie i napad z bronią. Sąd w Budapeszcie zdecydował o wydaniu go stronie polskiej.

Zatrzymanie 24-letniego Polaka w Budapeszcie

Za 24-letnim Polakiem wydano w Polsce list gończy. Jest podejrzany o porwanie, przetrzymywanie zakładnika oraz napad z bronią w ręku.

Mężczyzna ukrywał się w mieszkaniu wynajmowanym w kamienicy w dzielnicy Jozsefvaros w peszteńskiej części węgierskiej stolicy. Zatrzymała go jednostka Centrum Zapobiegania Terroryzmowi.

Według komunikat sądu Polak i jego wspólnicy przetrzymywali od 15 do 29 listopada 2019 r. jako zakładnika mężczyznę, którego zmusili do przekazania im jego pojazdów mechanicznych. Ofiarę maltretowali fizycznie.

Zdaniem sądu wydany przez polską stronę europejski list gończy podlega wykonaniu, nakazano więc aresztowanie mężczyzny i wydanie go w trybie uproszczonym. Podczas rozprawy Polak zgodził się na to, co oznacza, że po przekazaniu stronie polskiej nie będzie mogła się przeciw niemu toczyć sprawa karna w sprawie żadnych innych przestępstw, z wyjątkiem wskazanych w liście gończym.

Mężczyzna ma zostać wydany polskim władzom do 18 marca, a jeśli do tego czasu nie zostanie przejęty, trzeba go będzie zwolnić.