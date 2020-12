2021 rok jako pierwsi na świecie powitają mieszkańcy... Poland

Poland to jedna z czterech osad na Kiritimati, największej wyspie Kiribati, państwa leżącego na Oceanie Spokojnym. To właśnie tam najwcześniej zostanie powitany Nowy Rok. W Polsce będzie wówczas godz. 11.00.

Kiritimati to położony najbliżej linii zmiany daty po jej zachodniej stronie zamieszkany ląd, w związku z czym mieszkańcy tego atolu jak pierwsi na świecie witają każdy dzień kalendarzowy, a więc również Nowy Rok. Na wyspie są jeszcze cztery osady - Paris, London i Banana. W Poland, według spisu ludności z 2010 roku, mieszkało ok. 440 osób.

Nazwana na cześć Stanisława Pełczyńskiego

Wieś Poland na Kiribati została tak nazwana na cześć Stanisława Pełczyńskiego, który pod koniec XIX wieku trafił tam z brytyjskiego statku towarowego.

Polak pomagał tubylcom, głównie przy nawadnianiu plantacji, a po jego śmierci zbudowano tam kościół pod wezwaniem św. Stanisława, natomiast zatokę w lagunie nazwano Zatoką Świętego Stanisława.

O tej samej godzinie 2021 rok powitany zostanie na Wyspach Samoa. W poprzednich latach praktycznie nieograniczona liczba gości mogła bawić się do białego rana w tamtejszym kurorcie Taumeasina niedaleko Apii, stolicy kraju, ale w tym roku, z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, właściciel restauracji obiecał zakończyć podawanie alkoholu o godzinie 23.00.

Australia przywita Nowy Rok o 15.00

Cztery godziny po Kiribati i Samoa - o godz. 15.00 w Polsce - Nowy Rok witać będzie Australia. Jak przekazuje agencja AFP, w Sydney zaplanowano pokaz fajerwerków, ale na ulicach będzie obowiązywał zakaz zgromadzeń. Dlatego większość mieszkańców kraju będzie musiała zadowolić się oglądaniem go w telewizji w gronie nie większym niż pięć osób.

Po Australii przyjedzie czas na Japonię (godz. 16.00 w Polsce) i Chiny (godz. 17.00) oraz kolejne azjatyckie kraje. Zakazu spotkań na ulicach nie ma w Dubaju, więc tamtejsi mieszkańcy będą mogli oglądać pokaz sztucznych ogni i widowisko laserowe na Burdż Chalifie, najwyższym budynku świata.

W Europie i USA surowe obostrzenia

W następnej kolejności Nowy Rok będzie witać Afryka i Europa z surowymi obostrzeniami pandemicznymi.

Potem przyjdzie kolej na obie Ameryki, gdzie rządy większości krajów także zakazały hucznych zabaw sylwestrowych. Tak więc uroczystości sylwestrowe na Times Square w Nowym Jorku będą miały charakter niemal wyłącznie wirtualny, ale organizatorzy zapowiedzieli wiele atrakcje z wykorzystaniem technik cyfrowych.

Dwumetrowe cyfry, obwieszczające nadejście Nowego Roku, w które wmontowano 526 energooszczędnych żarówek LED, zostały przetransportowane samochodem ciężarowym z Kalifornii, a na Times Square dotarły w poniedziałek. Na uroczystość zaproszono mniej niż 100 osób, które zostały wybrane spośród prowadzących batalię z COVID-19, nazwanych "bohaterami roku 2020" - lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, pracowników sklepów spożywczych i transportu.

Impreza, podczas której Nowy Rok tradycyjnie zapowie zsunięcie lśniącej milionami kolorów kryształowej kuli Waterford z liczącego 21,3 metrów masztu wieżowca Times Square 1, odbędzie się po raz pierwszy od 1907 roku bez tłumu widzów.

Na samym końcu 2020 rok pożegnany zostanie na Hawajach. W Polsce będzie wtedy godzina 11.00 1 stycznia.

