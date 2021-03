18-letnia kobieta porzuciła 20-miesięczne dziecko i wyjechała na sześć dni świętować urodziny. W tym czasie pozbawione opieki niemowlę zmarło. Tragedia miała miejsce w brytyjskim Brighton. O sprawie pisze "The Daily Mail".

Tragedia w Brighton

W grudniu 2019 roku obchodząca 18. urodziny nastolatka i jednocześnie matka 20-miesięcznej dziewczynki postanowiła porzucić dziecko w domu i wyjechała świętować do Londynu, Coventry i Solihull. Niektóre z tych miejscowości oddalone są od Brighton o blisko 250 kilometrów.

Huczna "osiemnastka" trwała w sumie sześć dni. W tym czasie pozostawione w domu niemowlę nie miało zapewnionej opieki, nie otrzymywało pokarmu ani napojów. Po powrocie z imprezy matka dziecka wezwała pomoc, ponieważ dziewczynka nie dawała znaków życia.

Niemowlę przewieziono do szpitala, gdzie lekarz stwierdził zgon. Sekcja zwłok wykazała, że dziecko zmarło w wyniku odwodnienia i grypy.

Matka dziecka została oskarżona o zabójstwo. Przed sądem przyznała się do winy. Wyrok w sprawie ma zapaść pod koniec maja.

Jak odnotował "The Daily Mail", nastoletnia kobieta i jej dziecko znajdowali się pod opieką pomocy socjalnej. Między innymi w ramach wsparcia matce dziecka udostępniono mieszkanie, w którym mogła wychowywać córkę. Niestety, w okresie, kiedy doszło do tragedii, żaden z pracowników opieki społecznej nie był przypisany do zajmowania się młodą matką i jej córeczką. W sprawie wszczęto wewnętrzne dochodzenie.