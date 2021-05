Były hodowca bydła Dexter Kruger to najstarszy mieszkaniec Australii. Ma ponad 111 lat. Zdradza, co jeść, by żyć tak długo jak on. W jego menu są kurze móżdżki.

Zdjęcie Kruger jest obecnie najstarszą osobą żyjąca w Australii (Polsat News) /

Reklama

Jak wyjaśnił w wywiadzie dla portalu stacji ABC, ten drobiowy przysmak przyczynił się do jego długowieczności. - Kurze móżdżki. Kurczaki mają głowy, a w nich są móżdżki. Są przepyszne i wystarczy tylko jeden kęs - dodał Kruger.

Reklama

Associated Press informuje, że 74-letni syn seniora uważa, iż sposób ojca na długowieczność przyczynił się też do jego własnego dobrego zdrowia i długiego życia.

"Jego pamięć jest zadziwiająca"

Melanie Calvert, zarządzająca domem opieki, w którym obecnie przebywa Dexter Kruger, powiedziała, że mężczyzna jest prawdopodobnie najbystrzejszym rezydentem w ośrodku. - Jego pamięć jest zadziwiająca jak na 111-latka - podkreśliła.

Kruger w wieku 111 lat i czterech miesięcy jest obecnie najstarszą osobą żyjąca w Australii. Jest bliski pobicia rekordu najdłużej żyjącej osoby w historii tego kraju, Christiny Cook, która zmarła w 2002 roku w wieku 114 lat i 148 dni.