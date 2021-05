Do hiszpańskiego miasta autonomicznego Ceuta w północnej Afryce przedostało się w poniedziałek i wtorek ponad 10 tys. nielegalnych imigrantów z Maroka. Fala ludzi zmierzających do enklawy jest doskonale zorganizowana - twierdzi dziennik "ABC", powołując się na "najbardziej wiarygodne źródła". Migrantów dowożą autobusy, a służby mają im wskazywać, którędy przedzierać się przez granicę - podała gazeta.

Zdjęcie Imigranci z Maroka pokonują zasieki w mieście Fnideq, by dostać się do hiszpańskiej enklawy Ceuta. / PAP/EPA/JALAL MORCHIDI / PAP/EPA

Reklama

Ludzie przywożeni są autobusami z różnych części Maroka na granicę z Ceutą i instruowani, jak ją przekroczyć - ustalił dziennik "ABC". Rząd w Rabacie nie kontroluje tras autobusów. Gdy imigranci dojeżdżają do granicy z miastem, marokańskie służby bezpieczeństwa wskazują im, gdzie należy skoczyć do wody, aby jak najszybciej dopłynąć wpław na hiszpańskie wybrzeże. Przypłynięcie na terytorium Hiszpanii zajmuje imigrantom średnio 25 minut. Do marokańskiej granicy z Ceutą wciąż przybywają nowi chętni.

Reklama

W hiszpańskiej enklawie odnotowuje się coraz większą presję migracyjną. Liczba nielegalnych imigrantów w 85-tysięcznym mieście odpowiada już ponad 11 proc. ludności. Dziennik "ABC" poinformował we wtorek wieczorem o okupowaniu co najmniej 4 szkół przez imigrantów i podpaleniu jednej. Doszło także do napadów na domy mieszkalne i sklepy, które w większości pozostają zamknięte. Ludzie nie wychodzą z domów, gdyż się boją, większość dzieci nie poszło na lekcje - napisała gazeta.

Około 4 tys. dorosłych imigrantów zostało już wydalonych z kraju na podstawie marokańsko-hiszpańskiego porozumienia - poinformował we wtorek rząd w Madrycie.,Jednak według "La Razon" wielu z nich natychmiast powraca. Według tego dziennika, są imigranci, którzy przypłynęli do enklawy już trzykrotnie, przy biernej postawie służb marokańskich.

Druga enklawa także oblężona

Hiszpański rząd ustanowił wydłuż wybrzeża granicznego kordon wojskowy, który jednak nie odstrasza imigrantów. We wtorek kilkuset Marokańczyków szturmowało drugie hiszpańskie miasto autonomiczne, Melillę. Około 250 osób zostało przechwyconych na andaluzyjskim wybrzeżu w pobliżu Kadyksu - poinformowała TVE.



Rząd w Madrycie zatwierdził we wtorek, w ramach kooperacji policyjnej, 30 mln euro pomocy dla marokańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych. Pomoc finansowa ma być przeznaczona na pokrycie wydatków policji marokańskiej, zakup sprzętu, patrolowanie wybrzeża, walkę z nielegalną imigracją i handlem ludźmi - poinformowało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Według rządu kwota ta już była przewidziana w budżecie wcześniej, jest częścią prowadzonej polityki koordynacji i współpracy, ale tym razem zbiegła się z kryzysem migracyjnym.



Maroko rozluźniło kontrole graniczne po przyjęciu w kwietniu przez rząd hiszpański na leczenie w tym kraju lidera Frontu Polisario z Sahary Zachodniej, Ibrahima Ghalego. Front Polisario walczy o niepodległość Sahary Zachodniej, która jest obecnie kontrolowana przez roszczące sobie prawa do tych terytoriów Maroko. Rząd w Madrycie opowiada się za referendum w sprawie samostanowienia tej byłej kolonii hiszpańskiej.