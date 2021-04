Według informacji Pałacu Buckingham ceremonia ma nawiązywać do wojskowej kariery księcia Filipa. Trumna z ciałem zostanie przeniesiona z prywatnej kaplicy do bramy pałacowej, umieszczona na specjalnie zmodyfikowanym przez samego księcia wojskowym Land Roverze i przewieziona z powrotem do kaplicy św. Jerzego.