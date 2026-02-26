Zwrot w sprawie prezydenta Częstochowy. Jest decyzja sądu

W skrócie Sąd nie zgodził się na areszt dla prezydenta Częstochowy Krzysztofa M., któremu postawiono dwa zarzuty korupcyjne.

Prokuratura zarzuca Krzysztofowi M. przyjęcie korzyści majątkowych na łączną kwotę co najmniej 169 tys. złotych.

W sprawie podejrzanych jest łącznie 18 osób, zarzuty usłyszał również były wiceprezydent miasta Bartłomiej S.

W czwartek wieczorem sąd nie zgodził się na aresztowanie prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. Samorządowiec usłyszał zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych.

Skierowany do sądu wniosek o aresztowanie na trzy miesiące prokuratura uzasadniała obawą matactwa i groźbą wymierzenia M. surowej kary.

Prezydent Częstochowy z zarzutami. Nie ma zgody na areszt

Krzysztof M. został zatrzymany przez CBA w środę. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński informował, że sprawa dotyczy "podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego".

W czwartek po południu zakończyły się kilkugodzinne czynności z udziałem M. w siedzibie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Prokuratura zarzuciła Krzysztofowi M., że w związku z zajmowanych stanowiskiem przyjął w latach 2018-2022 co najmniej 40 tys. złotych. W zamian prezydent Częstochowy miał wprowadzić w budżecie miasta zmiany korzystne dla konkretnego przedsiębiorcy realizującego zamówienie.

Drugi zarzut dotyczy przyjęcia od wielu osób w okresie od co najmniej września 2020 r. do co najmniej 31 października 2025 r. korzyści majątkowych w kwocie nie mniejszej niż 129 tys. złotych.

Afera korupcyjna w Częstochowie. Zarzuty usłyszał były wiceprezydent

Wcześniej w sprawie afery korupcyjnej w Częstochowie zarzuty usłyszał m.in. były wiceprezydent Częstochowy Bartłomiej S. W maju 2025 roku S. wyszedł z aresztu za kaucją i otrzymał dozór policyjny.

Prokuratura Krajowa informowała, że w sprawie jest 18 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono 34 zarzuty dotyczące "przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa".

Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dowody w miejscu zamieszkania prezydenta Częstochowy i siedzibach dwóch stowarzyszeń działających w tym mieście.

Krzysztof M. został zawieszony w prawach członka Nowej Lewicy do czasu wyjaśnienia sprawy. - Wyjaśnienie tej kwestii jest w interesie zarówno publicznym, jak i samej Lewicy. Prawo musi działać tak samo wobec każdego. Nie ma tu wyjątków - mówił rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.

Prezydentem Częstochowy Krzysztof M. jest od 2010 roku, obecnie jest to jego czwarta kadencja. W ostatnich wyborach samorządowych w 2024 r. polityk w drugiej turze pokonał kandydatkę PiS Monikę Pohorecką.

