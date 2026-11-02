W skrócie Krzysztof Matyjaszczyk stawił się w starostwie powiatowym w Częstochowie, korzystając z prawa do powrotu do pracy po 19 latach urlopu bezpłatnego.

Były prezydent Częstochowy, odwołany w referendum 25 października, miał siedem dni od ogłoszenia wyników na zgłoszenie chęci powrotu na dawne stanowisko.

Starosta Krzysztof Smela przekazał, że trwają formalności związane z powrotem Matyjaszczyka, któremu prawdopodobnie zostanie zaproponowane inne stanowisko.

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Krzysztof Matyjaszczyk w starostwie powiatowym w Częstochowie pracował od 17 lutego 2005 r. na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej. Urlopu bezpłatnego udzielono mu w 2007 r., gdy został wybrany na posła, a przedłużono go w 2010 r. w związku z wyborem na prezydenta Częstochowy.

W zeszłym tygodniu Krzysztof Matyjaszczyk przekazał starostwu chęć powrotu do pracy; miał na to siedem dni od ogłoszenia wyników referendum, w którym go odwołano. Ten termin upływa w poniedziałek, 2 listopada.

- Pan Krzysztof Matyjaszczyk stawił się do pracy, w myśl przepisów ma do tego prawo. W tej chwili załatwiane są sprawy formalne, jak np. badania lekarskie - powiedział starosta częstochowski Krzysztof Smela.

Częstochowa. Odwołany prezydent wrócił do pracy. Od 19 lat był na urlopie

Odwołany prezydent Częstochowy ma prawo wrócić na stanowisko, z którego odszedł.

Smela powiedział, że prawdopodobnie zaproponowane zostanie mu inne, ponieważ osoba, która jest obecnie Zastępcą Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej nie jest pełniącą obowiązki, lecz wyłoniono ją w konkursie.

- Nikt nie przewidział takiego obrotu sprawy. Zresztą nie ja udzielałem urlopów bezpłatnych Krzysztofowi Matyjaszczykowi, lecz moi zastępcy - dodał starosta.

Prezydent Częstochowy odwołany. Ma zarzut prokuratorski

Krzysztof Matyjaszczyk z Nowej Lewicy został odwołany z funkcji prezydenta w referendum 25 października. Inicjatorzy jego przeprowadzenia jako główny powód podawali brak możliwości pełnienia przez niego obowiązków.

Od ośmiu miesięcy prezydent ma prokuratorski zakaz pełnienia funkcji, wchodzenia do urzędu i kontaktowania się z pracownikami w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Krzysztof Matyjaszczyk twierdzi, że jest niewinny, mówi, że padł ofiarą pomówienia. Zezwolił na podawanie nazwiska.



