Mężczyzna, którego tożsamość ustala policja, zaginął prawdopodobnie między 2018 r., a lipcem 2020 r. Jego zwłoki znaleziono 20 lipca 2020 roku w miejscowości Goczałkowice-Zdrój w Wiśle pomiędzy stawem Rontok, a stawem Dębna Dolna.

Policja odtworzyła jego prawdopodobny wygląd. Ustalono, że jest to białoskóry mężczyzna w wieku od 44 do 62 lat. Miał prawdopodobnie od 160 do 174 cm wzrostu i ważył ok 63 kg. Mężczyzna prawie zupełnie nie posiadał uzębienia. Funkcjonariusze przypuszczają, że mógł być osobą bezdomną lub samotną, przebywającą w pobliskich miejscowościach oraz przez które przepływają rzeki Iłownica i Wpienica.

Reklama

Zdjęcie Tak za życia mógł wyglądać mężczyzna, którego zwłoki znaleziono / KPP Pszczyna / Policja

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KPP w Pszczynie pod nr telefonów 47 8552 280, 47 8552 287, bądź poprzez wiadomość e-mail : kryminalny@pszczyna.ka.policja.gov.pl

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Zaginął Mariusz Bieniek. Trwają poszukiwania starosty płockiego Polsat News