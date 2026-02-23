W skrócie Czterech obywateli Czech zostało zatrzymanych w Bytomiu pod zarzutem kradzieży telefonów komórkowych.

Trzem z nich sąd wymierzył tymczasowy areszt na trzy miesiące, grozi im do 12 lat więzienia.

Zatrzymań dokonano dzięki współpracy ponad dziesięciu jednostek policji w województwie śląskim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Czterech obywateli Republiki Czeskiej miało działać w przestępczym półświatku od początku stycznia 2026 roku. Ich łupem padały telefony komórkowe, a do kradzieży dochodziło nie tylko na terenie województwa śląskiego.

Akcja policji w Bytomiu. Zatrzymano czterech mężczyzn z Czech

W czwartkowe popołudnie kryminalni detektywi uzyskali informację, że osoby odpowiadające rysopisowi podejrzanych pojawiły się w rejonie jednej z sieci handlowych.

Policjanci - jak opisali w komunikacie - przeprowadzili dynamiczną akcję w centrum Bytomia i zatrzymali podejrzanych poruszających się Volkswagenem z czeskimi tablicami rejestracyjnymi. Ściganym mężczyznom, mimo próby, nie udało się zbiec.

Zatrzymania dokonali policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z policjantami z 10 jednostek na terenie województwa śląskiego.

Czesi kradli w Polsce. Grozi im więzienie

Podejrzani to czterej Czesi w wieku od 20 do 36 lat. W toku śledztwa ustalono, że przestępcza działalność zapewniała sprawcom utrzymanie finansowe. "Rabusie mają na swoim koncie liczne kradzieże telefonów w Chorzowie, Czeladzi, Częstochowie, Jastrzębiu-Zdroju, Knurowie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Skoczowie i w Wieluniu" - przekazano.

Zatrzymani zostali przewiezieni na komendę w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie trójka z nich usłyszała zarzuty za kradzieże, działając wspólnie i w porozumieniu, a czwarty ma odpowiadać za przemyt i paserstwo. Dodatkowo 20-latek, który kierował Volkswagenem, odpowie także za niezastosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu.

Trzem podejrzanym o kradzieże wymierzono środek zapobiegawczy w postaci aresztu na okres trzech miesięcy. Grozi im kara do 12 lat więzienia.

Partia Brauna w Sejmie? Sienkiewicz w ''Graffiti'': Ludzie są za Braunem, ponieważ jest taranem, który ma rozwalić system Polsat News Polsat News