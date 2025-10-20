Zeszła na dno i nie mogła wrócić. Nocna akcja ratowników w jaskini
Ratownicy GOPR ruszyli w niedzielę wieczorem na ratunek kobiecie, która utknęła w jednej z jaskiń w Górach Sokolich w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Akcja ratunkowa się powiodła - ratownikom udało się wydostać kobietę na powierzchnię.
W skrócie
- Ratownicy GOPR uratowali kobietę, która utknęła na dnie jaskini Studnisko w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
- Kobieta była w dobrej kondycji, lecz nie była w stanie samodzielnie wydostać się na powierzchnię, a jej towarzysze nie mogli jej pomóc.
- Po akcji z wykorzystaniem technik linowych kobieta została bezpiecznie ewakuowana.
Zgłoszenie o kobiecie, która utknęła na dnie Jaskini Studnisko w województwie śląskim, ratownicy GOPR otrzymali w niedzielę chwilę po godzinie 19.
Kobieta zeszła na dno, jednak nie miała siły, by wydostać się na powierzchnię, a jej dwaj towarzysze nie byli w stanie jej pomóc.
Akcja w Jaskini Studnisko. Kobieta utknęła na dnie
Na miejsce natychmiast wysłano dwóch ratowników, w tym jednego ratownika medycznego, którzy dotarli do poszukiwanej, która znajdowała się w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.
GOPR-owcy zabezpieczyli kobietę, a następnie przystąpili do jej ewakuacji "z wykorzystaniem technik linowych".
Kobietę udało się wydostać z jaskini ok. 20:50. W wyniku zdarzenia nie odniosła ona żadnych obrażeń.
Utknęła na dnie jaskini. Ratownicy apelują o ostrożność
Jaskinia Studnisko to najgłębsza jaskinia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jej głębokość to 75,5 metra. "To obiekt o rozwinięciu pionowym, wymagający użycia sprzętu jaskiniowego i umiejętności poruszania się w jaskiniach. Sprzęt wspinaczkowy nie zawsze jest wystarczający, a brak doświadczenia w technikach jaskiniowych może skończyć się tragicznie" - informuje GOPR.
Ratownicy apelują, by nie wchodzić do jaskiń bez odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia. Dobrą praktyką jest również zgłaszanie planowanej trasy bliskim, tak by w sytuacji awaryjnej mogli oni powiadomić służby ratunkowe.