W skrócie Ratownicy GOPR uratowali kobietę, która utknęła na dnie jaskini Studnisko w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Kobieta była w dobrej kondycji, lecz nie była w stanie samodzielnie wydostać się na powierzchnię, a jej towarzysze nie mogli jej pomóc.

Po akcji z wykorzystaniem technik linowych kobieta została bezpiecznie ewakuowana.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zgłoszenie o kobiecie, która utknęła na dnie Jaskini Studnisko w województwie śląskim, ratownicy GOPR otrzymali w niedzielę chwilę po godzinie 19.

Kobieta zeszła na dno, jednak nie miała siły, by wydostać się na powierzchnię, a jej dwaj towarzysze nie byli w stanie jej pomóc.

Akcja w Jaskini Studnisko. Kobieta utknęła na dnie

Na miejsce natychmiast wysłano dwóch ratowników, w tym jednego ratownika medycznego, którzy dotarli do poszukiwanej, która znajdowała się w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.

GOPR-owcy zabezpieczyli kobietę, a następnie przystąpili do jej ewakuacji "z wykorzystaniem technik linowych".

Kobietę udało się wydostać z jaskini ok. 20:50. W wyniku zdarzenia nie odniosła ona żadnych obrażeń.

Utknęła na dnie jaskini. Ratownicy apelują o ostrożność

Jaskinia Studnisko to najgłębsza jaskinia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jej głębokość to 75,5 metra. "To obiekt o rozwinięciu pionowym, wymagający użycia sprzętu jaskiniowego i umiejętności poruszania się w jaskiniach. Sprzęt wspinaczkowy nie zawsze jest wystarczający, a brak doświadczenia w technikach jaskiniowych może skończyć się tragicznie" - informuje GOPR.

Ratownicy apelują, by nie wchodzić do jaskiń bez odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia. Dobrą praktyką jest również zgłaszanie planowanej trasy bliskim, tak by w sytuacji awaryjnej mogli oni powiadomić służby ratunkowe.

Podsumowanie działania rządu na półmetku. Szczerba w ''Gościu Wydarzeń'': Rząd zrobił wszystko, co było trzeba Polsat News Polsat News