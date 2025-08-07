Jako pierwsze informacje o incydencie i ewakuacji podał portal tvn24.pl.

- 17 osób zostało poszkodowanych w wyniku zatrucia oparami lakierniczymi w hali jednego z zakładów w Kornicach - przekazał kpt. Mateusz Musioł Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu w rozmowie z polsatnews.pl.

Wcześniej służby informowały, że na terenie zakładu doszło do wycieku gazu ziemnego. Podczas dokładnych oględzin hali nie wykryto jednak metanu w powietrzu.

- Prawdopodobnie do zatrucia doprowadziły opary lakiernicze, a nie metan. Służby techniczne nie stwierdziły wycieku gazu ziemnego - wyjaśnił kpt. Musioł.

Strażak przekazał wcześniej, że "w wyniku tego zdarzenia poszkodowanych zostało 17 osób, 7 z nich trafiło do szpitali". Łącznie ewakuowano 62 osoby.

Na miejscu akcji udział wzięło dziesięć zastępów straży pożarnej. Służby techniczne starają się ustalić przyczynę wycieku niebezpiecznej substancji.

