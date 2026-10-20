W skrócie Kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy mimo zamkniętych rogatek i migających świateł, tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.

Według informacji Polskich Linii Kolejowych kierowca został zidentyfikowany i zatrzymany przez policję. Spółka wskazuje, że niemal wszystkie niebezpieczne zdarzenia na przejazdach powodują kierowcy.

PLK przypomina, że w sytuacji utkwienia na torach należy wyłamać rogatkę lub jak najszybciej opuścić pojazd.

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w miniony piątek na przejeździe kolejowo-drogowym w Szymocicach. Mimo migającego światła i opuszczonych rogatek ciężarówka znalazła się na przejeździe zaledwie kilkadziesiąt sekund przed nadjechaniem pociągu.

Jak wynika z nagrania, kierowca ciężarówki wyminął prawidłowo stojące przed światłami samochody. Następnie zdążył w porę opuścić przejazd, dzięki czemu udało się uniknąć kolizji.

"To sytuacja, która nigdy nie powinna się wydarzyć" - przekazali w opisie na platformie X przedstawiciele spółki Polskie Linie Kolejowe. "Kierowca zawodowy złamał wszelkie zasady na przejeździe kolejowo-drogowym".

Ciężarówka na przejeździe tuż przed pociągiem. Nagranie PLK

Według nowych informacji kierowca został zidentyfikowany i zatrzymany przez policję.

Polskie Linie Kolejowe apelują, aby nigdy nie ignorować czerwonego światła na sygnalizatorach, a tym bardziej nie wjeżdżać za szlabany.

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"Dotyczy to każdego kierowcy. Od zawodowych, prowadzących ciężkie pojazdy, należy jednak oczekiwać szczególnej odpowiedzialności. Doświadczenie za kierownicą nie daje prawa do podejmowania ryzyka" - podkreślono.

Według PLK statystyki wskazują, że za 99 procent niebezpiecznych sytuacji na przejazdach odpowiedzialni są kierowcy.

Przejazd kolejowy - kilka zasad bezpieczeństwa

Lekceważenie czerwonego światła to jeden z najczęstszych błędów popełnianych na skrzyżowaniu dróg z torami - wyjaśnia PLK. Przypomina też, że w takich miejscach pociąg ma zawsze pierwszeństwo.

Co jednak robić, gdy auto utknie na przejeździe? Jeśli to możliwe, należy wyłamać rogatkę, nie zważając na ewentualne uszkodzenia karoserii. W sytuacji kryzysowej, np. w razie awarii, zalecane jest jednak jak najszybsze opuszczenie samochodu.

PLK przypomina, że każdy przejazd kolejowo-drogowy ma żółte naklejki z informacjami ułatwiającymi szybką reakcje w takich przypadkach. Są na niej umieszczone: numer pozwalający na ustalenie lokalizacji, numer alarmowy 112 do kontaktu ze służbami oraz numer do działu technicznego PLK, któremu można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości z przejazdami niezagrażające życiu.



