Zarzuty dla prezydenta Częstochowy. Jest wniosek o areszt

Prokuratura zarzuciła Krzysztofowi M., że w związku z zajmowanych stanowiskiem przyjął w latach 2018-2022 co najmniej 40 tys. zł. W zamian prezydent Częstochowy miał wprowadzić w budżecie miasta zmiany korzystne dla konkretnego przedsiębiorcy realizującego zamówienie.

Drugi zarzut dotyczy przyjęcia od wielu osób korzyści majątkowych w kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł.

Prokuratura po przesłuchaniu włodarza i przedstawieniu zarzutów skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Według śledczych zachodzi obawa matactwa. Przesłankę ma też stanowić groźba wymierzenia surowej kary.

Śledczy potwierdzają, że sprawa ma charakter rozwojowy, dochodzenie ma wiele wątków. Wcześniej w sprawie afery korupcyjnej w Częstochowie zarzuty usłyszał m.in. były wiceprezydent Częstochowy, Bartłomiej S.

"Aktualnie w sprawie występuje 18 podejrzanych, którym łącznie ogłoszono 34 zarzuty dotyczące przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa" - podała Prokuratura Krajowa.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego ponadto zabezpieczyli dowody w miejscu zamieszkania prezydenta Częstochowy i siedzibach dwóch stowarzyszeń działających w tym mieście.

Prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. funkcjonariusze CBA zatrzymali w środę. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że sprawa dotyczy "podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego".

Krzysztof M. został zawieszony w prawach członka Nowej Lewicy do czasu wyjaśnienia sprawy. - Wyjaśnienie tej kwestii jest w interesie zarówno publicznym, jak i samej Lewicy. Prawo musi działać tak samo wobec każdego. Nie ma tu wyjątków - powiedział rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.

