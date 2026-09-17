W skrócie Most graniczny łączący Chałupki i Stary Bogumin zostanie całkowicie zamknięty z powodu gruntownego remontu, który potrwa do sierpnia 2027 roku.

Podczas remontu prace będą prowadzone po obu stronach granicy, a ruch zostanie skierowany na sąsiedni most graniczny.

Inwestycja po czeskiej stronie kosztuje 28,67 mln koron i jest finansowana głównie ze środków europejskich oraz państwowych.

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Utrudnienia rozpoczną się w 21 września. Od tego dnia most pomiędzy Chałupkami a Starym Boguminem zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

Prace będą prowadzone jednocześnie po obu stronach granicy. Kraj morawsko-śląski odpowiada za remont czeskiej części przeprawy oraz środkowego filaru, natomiast strona polska zajmie się drugą częścią mostu.

Most Chałupki - Bogumin zostanie zamknięty. Objazd dla kierowców

Jak wyjaśnił wicehetman kraju morawsko-śląskiego ds. transportu Radek Podstawka, konstrukcja nośna i nawierzchnia mostu są już w awaryjnym stanie, dlatego kompleksowa przebudowa jest konieczna.

Remont obejmie m.in. naprawę filarów i betonowych elementów przeprawy, wymianę głównych elementów konstrukcji nośnej, wykonanie nowej hydroizolacji oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej.

Przebudowane zostaną również chodniki. Na moście pojawią się nowe elementy bezpieczeństwa, oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna.

Przez cały okres remontu ruch będzie prowadzony przez sąsiedni most graniczny. Trasa objazdu ma zostać oznakowana, a kierowcy podróżujący między Polską a Boguminem będą musieli zmienić swoją dotychczasową trasę.

Remont mostu na polsko-czeskiej granicy potrwa do sierpnia 2027 roku

Po czeskiej stronie inwestycja ma kosztować 28,67 mln koron (ponad 5 mln zł). Około 80 proc. kosztów zostanie pokrytych ze środków europejskich, a kraj otrzymał również około dwóch mln koron dotacji państwowej.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 oraz ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z zapowiedziami prace mają potrwać do końca sierpnia 2027 roku.

Źródło: Deník



