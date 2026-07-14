W skrócie Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej zdementował pojawiające się w sieci komentarze sugerujące prowokacyjne zachowanie zaatakowanych dziewczynek.

Z oświadczenia MZK wynika, że nagrania nie potwierdzają, aby poszkodowane dziewczynki prowokowały sprawcę.

Według MZK zaatakowane dziewczynki zareagowały na zwróconą uwagę, a późniejsze agresywne zachowanie mężczyzny nastąpiło bez powodu.

Sprawca został zatrzymany, a MZK zapowiedział konsekwencje służbowe wobec niego.

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Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej opublikował drugie oświadczenie ws. ataku na ukraińskie dziewczynki, do którego doszło w sobotę w autobusie miejskim. Sprawcą był pracownik MZK.

W najnowszym komunikacie spółka zabrała głos w związku z treściami dezinformującymi, jakie zaczęły krążyć w sieci. Na podstawie niejawnych nagrań MZK stwierdziło, że doniesienia, jakoby dziewczynki zachowywały się prowokacyjne, są wyssane z palca.

"Jedna z poszkodowanych wyłożyła nogi w kierunku swojej koleżanki, siedzącej na fotelu poniżej, skierowanym w stronę jazdy. Sytuacja ta - jakkolwiek odstępująca od przyjętych standardów - w ocenie spółki nie odbiegała od zachowań, które na co dzień można obserwować wśród młodzieży podróżującej naszymi autobusami" - podał MZK, zaznaczając, że "sytuacja ta nie zakłócała komfortu podroży innych pasażerów".

Bielsko-Biała. Zaatakowane ukraińskie dziewczynki. Nowe oświadczenie MZK

Według MZK jedna z dziewczynek zareagowała na zwrócenie uwagi i zmieniła sposób siedzenia w taki sposób by zajmować mniej miejsca w autobusie. Dopiero później mężczyzna zaczął być agresywny i zaatakował słownie.

"Sprawca przyglądał się pokrzywdzonym bez żadnych towarzyszących reakcji. Po dłuższej chwili widać, iż niepowodowany żadnym zachowaniem zaczyna impulsywnie reagować, używając przekleństw i okrzyków" - podała spółka.

"Wszelkie pojawiające się w sieci komentarze powołujące się na rzekomych świadków, wskazujące, iż poszkodowane miały być prowokujące, są niezgodne z wydarzeniami zaobserwowanymi na nagraniach, a ich rozpowszechnianie godzi w wizerunek spółki" - przekazał bielski MZK.

MZK na podstawie materiałów filmowych ocenił, że nie było "bezpośredniego powiązania przyczynowo skutkowego" pomiędzy zachowaniem dziewczynek a atakiem. Ponadto, niezależnie od wcześniejszych wydarzeń, nie mogą one być usprawiedliwieniem dla zachowania pracownika MZK.

"Niezależnie od okoliczności poprzedzających zdarzenie, nic nie usprawiedliwia agresji słownej ani zachowań noszących znamiona dyskryminacji" - podała spółka.

Atak na dziewczynki z Ukrainy w Bielsku-Białej. Sprawca został zatrzymany

Do zdarzenia doszło 11 lipca w Bielsku-Białej. Jadące autobusem miejskim dziewczynki z Ukrainy zostały słownie zaatakowane przez mężczyznę. W wulgarnych komentarzach odnosił się on do ich narodowości.

Na atak zareagował kierowca autobusu, który zawrócił się do sprawcy z prośbą o zachowanie spokoju. Między kierowcą a agresywnym pasażerem doszło do wymiany zdań, a na najbliższym przystanku agresor opuścił pojazd. W poniedziałek sprawca został zatrzymany, a MZK zapowiedział wyciągnięcie wobec niego konsekwencji służbowych.

Napaść wzbudziła liczne komentarze polityków oraz reakcje Ukrainy. Tamtejszy minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha w poniedziałek podziękował polskim organom ścigania "za szybką i właściwą reakcję" i wezwał "niektórych polskich polityków" do "zaprzestania podsycania nienawiści wobec Ukrainy i Ukraińców".





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