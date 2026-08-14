Zaginęli czterolatek i jego ojciec. Szczęśliwy finał poszukiwań

Patryk Idziak
Alicja Krause

Patryk Idziak, Alicja Krause

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Policja z Jastrzębia-Zdroju odnalazła zaginionego 31-latka i jego czteroletniego syna. Działania poszukiwawcze trwały kilkanaście godzin. Do mieszkańców zwrócono się z apelem o pomoc w akcji.

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Policyjne radiowozy.
Szczęśliwy finał poszukiwań 31-latka i jego czteroletniego syna (zdj. ilustracyjne) darekszachnowski123RF/PICSEL

"Policjanci z Jastrzębia-Zdroju odnaleźli zaginionego Emila i pana Patryka" - przekazała Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju (woj. śląskie).

Służby nie podały szczegółów sprawy. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do odnalezienia.

Jastrzębie-Zdrój. Szczęśliwy finał poszukiwań 31-latka i jego syna

Wcześniej 31-latek i jego czteroletni syn byli poszukiwani. Ostatni raz widziano ich w czwartek wieczorem. Policjanci zwrócili się o pomoc do wszystkich tych, którzy mogli posiadać jakiekolwiek przydatne informacje w tej sprawie.

"Każdy, kto widział zaginionych lub zna aktualne miejsce ich pobytu, proszony jest o kontakt z jastrzębskimi policjantami pod numerem telefonu 47 85 542 00, lub najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu alarmowego 112" - informowano w komunikacie na Facebooku.

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Zaginięcie bliskiej osoby. Policja apeluje: Nie zwlekajmy ze zgłoszeniem

Poszukiwania osób zaginionych prowadzone są zwykle przez liczne siły policyjne z pomocą specjalistycznych oddziałów.

Zaginięcie to zdarzenie o charakterze nagłym, które można zgłosić natychmiast. Nie istnieje wymóg odczekiwania określonej liczby godzin.

Służby apelują, by zgłaszać wszelkie nietypowe zachowania osób, w tym chociażby niepokojąco długi brak kontaktu z ich strony. Zawiadomienia można składać do dowolnej jednostki policji.

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