Policjanci z Częstochowy prowadzą poszukiwania 22-letniego Mateusza Orlikowskiego. Mężczyzna wyszedł z domu przy ulicy ulica Puławskiego w poniedziałek rano i do tej pory nie wrócił.

Mundurowi opublikowali jego rysopis oraz dołączyli zdjęcia. 22-latek jest szczupły, ma 180 cm wzrostu, krótkie blond włosy i niebieskie oczy. Jak podkreślają funkcjonariusze, "istnieje realne zagrożenie jego życia i zdrowia".

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Częstochowa. Trwają poszukiwania 22-letniego Mateusza

Lokalni policjanci zwrócili się także do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje mogące pomóc w odnalezieniu 22-latka, aby skontaktowali się ze służbami.

"Każdy, kto zna aktualne miejsce jego pobytu proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy pod nr tel. 47 858 12 55 lub z najbliższą jednostką Policji pod nr tel. 112" - apeluje policja w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.





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