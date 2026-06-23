Zaginął 22-letni Mateusz. "Istnieje obawa o jego zdrowie i życie"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

22-letni Mateusz Orlikowski z Częstochowy wyszedł w poniedziałek rano z domu i do tej pory nie wrócił. Policja Śląska opublikowała rysopis mężczyzny i apeluje o pomoc w jego poszukiwaniach. "Istnieje realne zagrożenie jego życia i zdrowia" - podkreślają mundurowi.

Radiowóz policyjny
Trwają poszukiwania zaginionego 22-latka z Częstochowy, zdjęcie ilustracyjneMateusz KotowiczReporter

Policjanci z Częstochowy prowadzą poszukiwania 22-letniego Mateusza Orlikowskiego. Mężczyzna wyszedł z domu przy ulicy ulica Puławskiego w poniedziałek rano i do tej pory nie wrócił.

Mundurowi opublikowali jego rysopis oraz dołączyli zdjęcia. 22-latek jest szczupły, ma 180 cm wzrostu, krótkie blond włosy i niebieskie oczy. Jak podkreślają funkcjonariusze, "istnieje realne zagrożenie jego życia i zdrowia".

Częstochowa. Trwają poszukiwania 22-letniego Mateusza

Lokalni policjanci zwrócili się także do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje mogące pomóc w odnalezieniu 22-latka, aby skontaktowali się ze służbami.

"Każdy, kto zna aktualne miejsce jego pobytu proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy pod nr tel. 47 858 12 55 lub z najbliższą jednostką Policji pod nr tel. 112" - apeluje policja w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

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