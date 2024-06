Częstochowa. Krzysztof R. usłyszał wyrok dożywocia

Do głośnej zbrodni doszło w lutym 2022 r. Mieszkające w Częstochowie Aleksandra i Oliwia zostały uduszone, przewiezione do lasu i zakopane. Ich ciała znaleziono po kilkunastu dniach poszukiwań. Krzysztof R. to znajomy ofiar. Podczas śledztwa nie przyznał się do winy.