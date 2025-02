Zabójstwo proboszcza na plebanii. Podejrzany przyznał się do winy

52-latek przyznał się do zabójstwa proboszcza z Kłobucka na Śląsku - podała prokuratura. Do sądu trafił wniosek o aresztowanie go na trzy miesiące. Mężczyzna był policjantem, dyscyplinarnie zwolnionym ze służby w 2001 roku. Jak donoszą media zbrodnia może mieć motyw rabunkowy.