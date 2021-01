13-letnia Patrycja z Bytomia, której ciało znaleziono w środę w Piekarach Śląskich, była w ciąży – potwierdziła PAP prokuratura po przeprowadzonej w piątek sekcji zwłok. Bezpośrednią przyczyną śmierci dziewczyny była rana kłuta serca.

Zdjęcie Policja podczas oględzin miejsca, gdzie znaleziono ciało 13-letniej Patrycji /Andrzej Grygiel /PAP

Ciało zaginionej we wtorek nastolatki znaleziono w środę na terenie nieużytków z Piekarach Śląskich. Do zabicia dziewczyny przyznał się jej 15-letni bliski znajomy. Chłopak nie podlega odpowiedzialności karnej, bo w chwili zbrodni nie miał ukończonych 15 lat - do zbrodni doszło na dzień przed jego urodzinami. W czwartek sąd zdecydował o umieszczeniu go w schronisku dla nieletnich. Może w przyszłości trafić do zakładu poprawczego.

Krótko po odnalezieniu zwłok media podawały nieoficjalnie informację, że Patrycja była w ciąży. Potwierdziła to sekcja zwłok.

- Wstępne wyniki sekcji zwłok nastolatki wskazują na to, że zmarła ona bezpośrednio w wyniku rany kłutej serca. Oprócz tego na jej ciele ujawniono liczne rany kłute okolic klatki piersiowej, brzucha i gardła. Potwierdzamy, że rzeczywiście była w ciąży, natomiast nie udzielamy żadnych dodatkowych informacji z uwagi na dobro prowadzonego postepowania - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska.

Biegli, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym oraz wynikami badań toksykologicznych i histopatologicznych, wydadzą ostateczną opinię.