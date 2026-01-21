Pieszy patrol złożony z żołnierza, funkcjonariusza SOK i policjanta, który obserwował infrastrukturę kolejową w ramach operacji "Horyzont", natchnął się w środę przed godz. 10 w miejscowości Chybie w woj. śląskim na stojący na torach skład relacji Bielsko-Biała - Gdańsk.

Chybie. Żołnierz WOT uratował życie pasażerce pociągu

- Z pociągu wybiegł konduktor i poinformował, że w środku znajduje się pasażerka, która zemdlała i nie ma funkcji życiowych - relacjonował Interii por. Tomasz Dzierga.

Jak tłumaczył, żołnierz WOT wszedł do pociągu i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową.

- Pani po około czterech minutach odzyskała funkcje życiowe i nieprzytomna została przekazana ratownikom karetki pogotowia - mówił.

Kobieta została przetransportowana do szpitala.

Operacja "Horyzont". Ochrona infrastruktury i przeciwdziałanie dywersji

Operacja "Horyzont" polega na wspólnych patrolach, których celem jest ochrona infrastruktury, przeciwdziałanie dywersji, zwiększenie obecności służb w przestrzeni publicznej oraz podnoszenie odporności społecznej na dezinformację.

Działania Wojska Polskiego w tym zakresie rozpoczęły się 21 listopada ubiegłego roku. Zgodnie z zapowiedziami do udziału w nich zaangażowanych miało zostać do 10 tysięcy żołnierzy ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych.

