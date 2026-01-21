Z pociągu wybiegł konduktor, na pomoc ruszył żołnierz WOT. Brawurowa akcja

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, podczas patrolu w ramach operacji Horyzont, uratował życie pasażerce pociągu. - Rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, pani po około czterech minutach odzyskała funkcje życiowe - przekazał Interii por. Tomasz Dzierga, oficer prasowy 13 Śląskiej Brygady OT. Kobieta została przekazana ratownikom medycznym, którzy przybyli na miejsce.

Uzbrojony żołnierz w pełnym umundurowaniu obserwuje okolice przez lornetkę, stojąc na tle rozmytego peronu kolejowego. Na mundurze widoczna naszywka z polską flagą.
Infrastruktura kolejowa objęta jest działaniami w ramach operacji "Horyzont" (Zdj. ilustracyjne)X / Terytorialsimateriały prasowe

Pieszy patrol złożony z żołnierza, funkcjonariusza SOK i policjanta, który obserwował infrastrukturę kolejową w ramach operacji "Horyzont", natchnął się w środę przed godz. 10 w miejscowości Chybie w woj. śląskim na stojący na torach skład relacji Bielsko-Biała - Gdańsk.

Chybie. Żołnierz WOT uratował życie pasażerce pociągu

- Z pociągu wybiegł konduktor i poinformował, że w środku znajduje się pasażerka, która zemdlała i nie ma funkcji życiowych - relacjonował Interii por. Tomasz Dzierga.

Jak tłumaczył, żołnierz WOT wszedł do pociągu i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową.

Zobacz również:

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Ujawniono rozmowę maszynisty
Świat

Dwa razy prosił, żeby zatrzymali pociągi. Nagranie z katastrofy w Hiszpanii

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    - Pani po około czterech minutach odzyskała funkcje życiowe i nieprzytomna została przekazana ratownikom karetki pogotowia - mówił.

    Kobieta została przetransportowana do szpitala.

    Operacja "Horyzont". Ochrona infrastruktury i przeciwdziałanie dywersji

    Operacja "Horyzont" polega na wspólnych patrolach, których celem jest ochrona infrastruktury, przeciwdziałanie dywersji, zwiększenie obecności służb w przestrzeni publicznej oraz podnoszenie odporności społecznej na dezinformację.

    Działania Wojska Polskiego w tym zakresie rozpoczęły się 21 listopada ubiegłego roku. Zgodnie z zapowiedziami do udziału w nich zaangażowanych miało zostać do 10 tysięcy żołnierzy ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych.

    Zobacz również:

    Od lewej: szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła i prezydent Polski Karol Nawrocki
    Polska

    Operacja "Horyzont" po dywersji. Karol Nawrocki zdecydował

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    "Modlę się za niego". Zaskakujące wyznanie Czarnka o GiertychuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze