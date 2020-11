W czasie sąsiedzkiej bójki 59-letni mieszkaniec Zabrza dwukrotnie ugodził mieczem 33-latka. Ranny mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala - informuje polsatnews.pl.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Do zdarzenia doszło w piątek (13 listopada) przed północą w jednym z mieszkań w przy ulicy Legnickiej w Zabrzu (woj. śląskie). Gdy funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przyjechali do mieszkania 33-latka, stwierdzili, że mężczyzna ma rany kłute brzucha i ramienia. Mundurowi natychmiast udzielili mu pomocy przedmedycznej i monitorowali jego stan do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Ranny był przytomny, ale nie potrafił wyjaśnić okoliczności, w których powstały obrażenia.

Funkcjonariusze ustalili jednak, że mężczyzna chwilę wcześniej był u swojego 59-letniego sąsiada, który mieszka w sąsiedniej klatce. Tam doszło do awantury.

59-latek ugodził 33-latka mieczem

Między mężczyznami doszło do bójki, w której trakcie 59-latek sięgnął po miecz. Dwa razy ugodził klingą 33-latka.

Ranny mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Doznał m.in. uszkodzenia jelita.

Mundurowi zatrzymali zabrzanina i zabezpieczyli broń białą. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie napastnika wykazało ponad 2,0 promile.

Sprawca zranienia usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy podjęli decyzję o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego. Będzie musiał regularnie meldować się w komisariacie policji. Grozi mu 10 lat więzienia. O wysokości kary zadecyduje sąd.