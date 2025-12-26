Policja w Gliwicach prowadzi poszukiwania 71-letniej Władysławy Kowal, która zaginęła 23 grudnia w dzielnicy Łabędy. Seniorka wyszła wtedy ze swojego domu, żeby udać się do lekarza. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi i nie wróciła do miejsca zamieszkania.

Jak przekazali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, kobieta zmaga się z problemami z pamięcią i na co dzień porusza się autobusami komunikacji miejskiej.

Gliwice. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach zaginionej Władysławy Kowal

Policja udostępniła również rysopis zaginionej: "Wiek około 70-75 lat, wzrost 156 cm, sylwetka szczupła, włosy ciemne z lekką siwizną. Ubiór z chwili opuszczenia miejsca zamieszkania: szara kurtka, spodnie długie typu jeans, buty ciemne, czapka zimowa, brązowa torebka".

Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogły widzieć zaginioną lub posiadają informacje na temat jej miejsca pobytu.

Z dyżurnym gliwickiej komendy można skontaktować się pod numerem telefonu 47 85 92 255 lub można zadzwonić pod numer alarmowy 112.

