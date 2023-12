Jeden z pracowników stacji TVP Katowice wysłał donos na dyrektora stacji i dwóch współpracowników. Anonim miał trafić bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego .

Sprawę donosu do prezesa PiS opisuje Press.pl. "Anonim został wysłany z fałszywego konta mailowego. Kancelaria ustaliła, że zrobił to jeden z pracowników TVP Katowice , wcześniej pełniący tam 'eksponowane funkcje'" - czytamy.

TVP Katowice. Donos do Jarosława Kaczyńskiego

Wiadomość do Jarosława Kaczyńskiego wysłano pod koniec ubiegłego roku, po zmianie władz katowickiego ośrodka TVP. Jak przypomina portal, w treści pojawiło się m.in. stwierdzenie: "(...) Chcieliśmy podziękować za odważną decyzję odwołania dotychczasowego dyrektora TVP Katowice Macieja Wojciechowskiego. To on dzięki uknutej intrydze objął rządy w TVP, usuwając Tomasza Szymborskiego (...)".