Wypadek na A4. Zderzenie czterech ciężarówek, jedna osoba nie żyje

Michał Blus

Michał Blus

Na śląskim odcinku autostrady A4 doszło do tragicznego wypadku - zderzyły się cztery ciężarówki. Zginęła jedna osoba. Służby przekazały, że jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Policja zaapelowała o omijanie tego odcinka trasy. Na miejscu wciąż trwają czynności z udziałem prokuratora.

Dwie ciężarówki po zderzeniu na autostradzie A4, obecność służb ratunkowych i uszkodzone kabiny pojazdów.
Na autostradzie A4 doszło do tragicznego zdarzeniaPolicja Śląska.

W skrócie

  • Na autostradzie A4 w Gliwicach doszło do zderzenia czterech pojazdów ciężarowych, w wyniku którego zginęła jedna osoba.
  • Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a ruch odbywa się drogą zbiorczą.
  • Na miejscu trwają czynności z udziałem policji i prokuratury, a kierowcom zalecono wybór alternatywnej trasy.
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"Dzisiaj około godz. 7.30 na autostradzie A4 w Gliwicach doszło do wypadku drogowego z udziałem czterech pojazdów ciężarowych" - przekazała w mediach społecznościowych śląska policja.

Jak przekazano, wypadek zdarzył się na wysokości 316,7 km w kierunku Wrocławia.

Śląskie. Zderzenie czterech ciężarówek na autostradzie. Jest ofiara śmiertelna

W wyniku tego zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć.

"Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Ruch odbywa się drogą zbiorczą" - dodano.

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Policja zaapelowała do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu oraz, jeśli to możliwe, wybór alternatywnej trasy przejazdu.

Na miejscu trwają czynności policji i prokuratury.

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