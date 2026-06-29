Wypadek na A4. Zderzenie czterech ciężarówek, jedna osoba nie żyje
Na śląskim odcinku autostrady A4 doszło do tragicznego wypadku - zderzyły się cztery ciężarówki. Zginęła jedna osoba. Służby przekazały, że jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Policja zaapelowała o omijanie tego odcinka trasy. Na miejscu wciąż trwają czynności z udziałem prokuratora.
W skrócie
- Na autostradzie A4 w Gliwicach doszło do zderzenia czterech pojazdów ciężarowych, w wyniku którego zginęła jedna osoba.
- Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a ruch odbywa się drogą zbiorczą.
- Na miejscu trwają czynności z udziałem policji i prokuratury, a kierowcom zalecono wybór alternatywnej trasy.
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"Dzisiaj około godz. 7.30 na autostradzie A4 w Gliwicach doszło do wypadku drogowego z udziałem czterech pojazdów ciężarowych" - przekazała w mediach społecznościowych śląska policja.
Jak przekazano, wypadek zdarzył się na wysokości 316,7 km w kierunku Wrocławia.
Śląskie. Zderzenie czterech ciężarówek na autostradzie. Jest ofiara śmiertelna
W wyniku tego zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć.
"Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Ruch odbywa się drogą zbiorczą" - dodano.
Policja zaapelowała do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu oraz, jeśli to możliwe, wybór alternatywnej trasy przejazdu.
Na miejscu trwają czynności policji i prokuratury.