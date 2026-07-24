W skrócie Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Krzysztofa K. na trzy miesiące po kolizji na autostradzie A1, do której doszło 18 lipca.

Według prokuratury, Krzysztof K. kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz nie stosował się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień.

Po obywatelskim zatrzymaniu i ujawnieniu sprawy, przeprowadzono postępowanie służbowe wobec prokurator oraz odwołano zastępcę Prokuratora Rejonowego w Lublińcu.

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Krzysztof K., podejrzany jest o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, naruszenie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych i niestosowanie się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

"Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec Krzysztofa K. tymczasowego aresztowania. Prokurator motywował wniosek surową karą grożącą podejrzanemu, uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się oraz obawą matactwa z jego strony.

"Ponadto zdaniem prokuratora w sprawie istnieje uzasadniona obawa, że przebywając na wolności, Krzysztof K. popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu" - przekazał prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

"Sąd Rejonowy w Częstochowie uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Krzysztofa K. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy" - dodał Ozimek.

Podejrzany 36-latek został zatrzymany w czwartek, a prokuratura postawiła mu zarzuty. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Pijany jechał autostradą. Interwencja Żurka po ruchu prokuratury

Krzysztof K. w sobotę 18 lipca jechał wężykiem autostradą A1. Mężczyzna doprowadził również do kolizji z samochodem ciężarowym. Po wypadku doszło do obywatelskiego zatrzymania kierowcy, a przybyła na miejsce policja stwierdziła, że Krzysztof K. miał 2,7 promila alkoholu we krwi.

Mimo, że mężczyzna doprowadził do kolizji po pijanemu, a także złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, Prokuratura Rejonowa w Lublińcu nie zdecydowała się zawnioskować o areszt. Gdy sprawa została nagłośniona, prokurator generalny Waldemar Żurek polecił interweniować prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi.

W sprawie wszczęto postępowanie służbowe wobec prokurator pełniącej dyżur w czasie zdarzenia. Zapowiedziano również odwołanie zastępcy Prokuratora Rejonowego w Lublińcu za brak odpowiedniego nadzoru nad czynnościami prokuratorów pełniących dyżury.





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