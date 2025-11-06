W skrócie Katowicki szpital przeprowadził pierwszy w swojej historii jednoczesny zabieg neurochirurgiczny na bliźniakach cierpiących na kraniosynostozę.

Operację wykonał zespół pod kierunkiem dr. Ryszarda Sordyla.

Rodzice chłopców publicznie podziękowali personelowi za profesjonalizm, empatię i wsparcie, które otrzymali podczas trudnych chwil.

Operacja została przeprowadzona przez dr. Ryszarda Sordyla na Oddziale Neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II (GCZD) w Katowicach. Placówka w oficjalnym komunikacie przekazała, że był to "pierwszy taki zabieg" w jej historii.

Pacjentami byli Ignaś i Wiktorek. Chłopcy to pierwsze w historii placówki bliźniaki z tym samym schorzeniem, których operacja odbyła się w tym samym czasie. Bracia znajdowali się na tej samej sali, a tuż obok czuwali ich rodzice.

Katowice. Bezprecedensowa operacja w historii szpitala

GCZD wyjaśnia, że do zabiegu mogło dojść, dzięki "zaangażowaniu dr. Ryszarda Sordyla, a także świetnej organizacji pracy bloku operacyjnego oraz zespołu Oddziału Neurochirurgi".

"To jedna z tych historii, które pokazują, jak bardzo liczy się współpraca, empatia i uważność wobec potrzeb małych pacjentów i ich rodzin" - pisze Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II, podkreślając wyjątkowość sytuacji.

Bliźniaki przeszły operację z powodu wrodzonej kraniosynostozy. Wada ta charakteryzuje się zrośnięciem szwów czaszkowych, co prowadzi do deformacji głowy i potencjalnych problemów z rozwojem mózgu.

Rodzice bliźniaków nie kryją wdzięczności

Rodzice chłopców nie kryją wdzięczności wobec pracowników GCZD w Katowicach. W podziękowaniach opublikowanych przez placówkę zwrócili się między innymi do lekarza, który opiekował się bliźniakami.

"Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do dr n. med. Ryszarda Sordyla, który z ogromnym profesjonalizmem, doświadczeniem i empatią przeprowadził skomplikowany zabieg, dając naszym chłopcom szansę na zdrowy rozwój i spokojniejszą przyszłość" - czytamy facebookowej stronie szpitala.

Nie zabrakło również słów skierowanych do pielęgniarek oraz całego zespołu medycznego, który zaangażowany był w proces leczenia chłopców. Jak podkreślili ich rodzice, wsparcie pracowników szpitala było "ogromnym oparciem w tych trudnych, pełnych emocji dniach".

"Każdy gest życzliwości i zrozumienia znaczył dla nas więcej, niż można wyrazić słowami" - podsumowali.

