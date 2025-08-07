Wyciek gazu na Śląsku. Ewakuowano kilkadziesiąt osób, są ranni

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Doszło do wycieku gazu ziemnego w zakładzie produkującym okna w Kornicach (woj. śląskie) - potwierdziła Interia. Jak podano, ewakuowano 62 osoby, 17 z nich jest poszkodowanych, a siedem trafiło do szpitali.

Wyciek gazu na Śląsku. Ewakuowano kilkadziesiąt osób, są ranni (zdj. ilustracyjne)
Wyciek gazu na Śląsku. Ewakuowano kilkadziesiąt osób, są ranni (zdj. ilustracyjne)Michal Dubiel/REPORTERReporter

Jako pierwsze informacje o wycieku i ewakuacji podał portal tvn24.pl.

Jak dowiedziała się Interia, o godzinie 16:48 strażacy z PSP w Raciborzu otrzymali zgłoszenie o "zbiorowym zatruciu gazem".

    Kpt. Mateusz Musioł Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu przekazał, że "w wyniku tego zdarzenia poszkodowanych zostało 17 osób, 7 z nich trafiło do szpitali". Łącznie ewakuowano 62 osoby.

    - Na miejscu okazało się, że był to gaz ziemny - przekazał strażak.

    - W zakładzie produkującym okna doszło do uwolnienia tego gazu do atmosfery, ale na ten moment nie wiemy, czy to w wyniku wycieku, jakiejś awarii, czy nieszczelności - kontynuował kpt. Musioł. Dodał, że odcięto już dopływ gazu w budynku.

    Na miejscu pracują cztery zastępy PSP i sześć zastępów OSP.

