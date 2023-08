Zgłoszenie w sprawie wpłynęło we wtorek po południu. Przekazano wówczas informacje o pęknięciu w kościele szyby w oknie i "jakimś tąpnięciu w stropie". Słyszalny był wybuch , a drzwi do świątyni zostały zablokowane. Rzecznik bielskich strażaków dodała, że w zabytkowej budowli nie ma instalacji gazowej. Tuż po przyjeździe strażacy odłączyli w niej prąd.

- Otworzyli siłowo drzwi do zakrystii i dostrzegli uszkodzenie drewnianej ściany nośnej, drewnianego stropu oraz wyposażenia - podała.

Strażacy o zniszczeniach: Mogła je spowodować eksplozja gaśnicy

Drewniany kościół w Mikuszowicach Krakowskich, obecnie dzielnicy Bielska-Białej, powstał w 1690 r. Jest jedną z ostatnich, drewnianych budowli sakralnych w tej części Beskidów. Spadzisty dach w całości pokryty jest gontem. We wnętrzu znajdują się między innymi malowidła Johanna Mentila z 1723 r. Innym zabytkiem jest pozłacana statua Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat 1420-30. Perłą jest gotycki ołtarz główny, tzw. tryptyk mikuszowicki. Nadal nie wiadomo, jak i kiedy to wybitne, XV-wieczne dzieło trafiło do kościoła.