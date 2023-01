Czworo poszkodowanych jest w szpitalach, w stanie niezagrażającym życiu. Jedna osoba jest poparzona, dzieci mają m.in. obrażenia kończyn i głowy oraz lekkie poparzenia.

Ratownicy po kolei usuwają z gruzowiska duże elementy konstrukcji budynku, blokujące dostęp w głąb rumowiska - to m.in. długie belki stropowe i większe fragmenty ścian oraz sprzęty domowe. Po wyciągnięciu z gruzu, są one ładowane na ciężarówki i wywożone. Rozebrano już fragmenty poddasza i pierwszego piętra budynku.

Katowice: Potężny wybuch na plebanii. Znaleziono ciało kobiety 1 / 16 Do wybuchu w budynku plebani przy ul. Biskupa Herberta Bednorza w Katowicach-Szopienicach doszło w piątek ok. godzin 8.30. Źródło: Polsat News

Wybuch w Katowicach. Poszukiwania z psami

Działania muszą być prowadzone bardzo ostrożnie - także ze względu na bezpieczeństwo ratowników. Pozostała część zrujnowanej kamienicy grozi zawaleniem, jednak - jak zapewniają strażacy - sytuacja w tym zakresie jest pod kontrolą.

Co jakiś czas na rumowisko wprowadzane są psy, szkolone do poszukiwana żywych ludzi pod gruzami. Niebawem na miejsce mają dotrzeć kolejne takie psy, których przewodnikami są strażacy-ratownicy ze specjalistycznej grupy poszukiwawczej w Nowym Sączu. Jak dotąd psy nie wyczuły w rumowisku żywych osób, nie dają też skutku powtarzane co pewien czas nawoływania.

Strażacy wydostali zaparkowaną przed zniszczonym budynkiem osobową Dacię - samochód został poważnie uszkodzony.



Na miejscu są reporterzy Interii Justyna Kaczmarczyk i Dawid Serafin.