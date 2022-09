Wybuch w Dąbrowie Górniczej. Akcja w koksowni

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk WIADOMOŚCI LOKALNE

Akcja służb w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie). Doszło tam do wybuchu w koksowni "Przyjaźń". Z pożarem ma walczyć 15 jednostek straży pożarnej. Jak dowiedziała się Interia, co najmniej pięć osób jest poszkodowanych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wybuchu doszło w komorze węglowej pieca.

Zdjęcie Dąbrowa Górnicza. Wybuch w koksowni "Przyjaźń" / Google Maps /