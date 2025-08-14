Wybuch w bloku w Śląskiem. Jest ofiara śmiertelna

Paulina Eliza Godlewska

Jedna osoba zginęła w wybuchu, do którego doszło w nocy w bloku przy ul. Staropogońskiej w Sosnowcu. Doszło tam do eksplozji nieznanej substancji. Z budynku ewakuowano łącznie 14 osób, mieszkańcy wrócili już do swoich mieszkań.

Zdjęcie ilustracyje/W wybuchu w bloku w Sosnowcu zginął mężczyzna
Katowickie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że do wypadku doszło w środę około godz. 22:20 w Sosnowcu przy ul. Staropogońskiej 62.

Na trzeciej kondygnacji w czteropiętrowym budynku wielorodzinnym nastąpiła eksplozja.

Prawdopodobnie wybuchła nieznana substancja. Jak poinformowało centrum zarządzania kryzysowego, mieszkanie nie posiada przyłącza do gazu ziemnego.

    Wybuch w Sosnowcu. Nie żyje mężczyzna

    W wybuchu zginęła jedna osoba. Ofiara to mężczyzna, trwa ustalanie jego tożsamości.

    Z pozostałych mieszkań ewakuowano 14 osób, większość z nich opuściła budynek jeszcze przed przybyciem Straży Pożarnej.

    Służby zakończyły akcję chwilę po północy w czwartek. Mieszkańcy mogli wówczas wrócić do swoich lokali.

