Wybuch w bloku w Śląskiem. Jest ofiara śmiertelna

Jedna osoba zginęła w wybuchu, do którego doszło w nocy w bloku przy ul. Staropogońskiej w Sosnowcu. Doszło tam do eksplozji nieznanej substancji. Z budynku ewakuowano łącznie 14 osób, mieszkańcy wrócili już do swoich mieszkań.