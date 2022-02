Groźna eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych NitroErg w Krupskim Młynie. Informację jako pierwsi podali dziennikarze RMF FM. Z relacji świadków wynika, że wybuch był bardzo silny. - Był taki podmuch, aż wszystkim zatrzęsło - powiedział jeden ze słuchaczy radia.

Krupski Młyn. Wybuch w fabryce materiałów wybuchowych

Doniesienia potwierdziła firma NitroErg. - Około 17.15 na terenie zakładu w Krupskim Młynie doszło do detonacji w jednym z budynków okołoprodukcyjnych. Poszukiwane są dwie osoby - przekazał rzecznik firmy Krzysztof Maciejczyk.

Spółka wydała też komunikat w sprawie. "Na miejscu zdarzenia trwa akcja służb ratunkowych. Nie występuje zagrożenie dla lokalnej społeczności" - czytamy w oświadczeniu na Facebooku.

- Komisja wyjaśniająca przyczyny i okoliczności wypadku zostanie powołana w najbliższych godzinach. W jej skład wejdą zarówno eksperci w zakresie technologii związanej z wytwarzaniem materiałów wybuchowych, jak i specjaliści z zakresu bezpieczeństwa pracy - poinformował rzecznik firmy Krzysztof Maciejczyk.

Firma nie udziela obecnie informacji na temat zaginionych pracowników ani charakteru wykonywanych przez nich czynności. - W pierwszej kolejności musimy powiadomić rodziny zaginionych pracowników o tym, iż właśnie oni są obecnie poszukiwani - wyjaśnił Maciejczyk.

Wybuch w Krupskim Młynie. W akcji 30 zastępów

Jak wynika z informacji straży pożarnej, do wybuchu w Krupskim Młynie doszło podczas procesu technologicznego mieszania 800 kg nitrogliceryny. - W wyniku zdarzenia jeden budynek uległ zniszczeniu, pozostają pojedyncze ogniska pożaru (...). Prowadzone są poszukiwania dwóch pracowników, którzy nie zgłosili się w punkcie zbiórki - poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Na miejsce skierowano w sumie blisko 30 zastępów strażackich, m.in. grupę poszukiwawczą z psami, szkolonymi do odnajdowania ludzi. Zakład w Krupskim Młynie zajmuje rozległy, ok. 200-hektarowy teren.

Wybuch w zakładzie był słyszalny w odległości wielu kilometrów od fabryki. W akcji na miejscu wypadku biorą udział wszystkie służby ratownicze. Na rannych czeka śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Krupski Młyn. Zakład NitroErg

Należący do Grupy KGHM Nitroerg to największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych oraz systemów inicjowania do użytku cywilnego.



Zakład w Krupskim Młynie jest częścią spółki Nitroerg SA, w skład której wchodzi też fabryka w Bieruniu. Firma wytwarza m.in materiały wybuchowe emulsyjne, nitroglicerynowe i amonowo-saletrzane, nieelektryczne systemy inicjowania i zapalniki elektryczne.

W przeszłości w zakładach spółki dochodziło już do wypadków, także śmiertelnych. W styczniu ub. roku w wyniku eksplozji zginął 49-letni pracownik zakładu w Bieruniu.