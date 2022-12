Wybuch gazu w domu w Ustroniu. Pod gruzami znaleziono drugie ciało

Odnaleziono ciała dwóch poszukiwanych osób pod gruzami domu po eksplozji w Ustroniu (woj. śląskie). Wcześniej strażacy wydobyli żywą kobietę, która z urazami głowy trafiła do szpitala. Prawdopodobnie w budynku doszło do wybuchu gazu. Część zabudowania jest zrównana z ziemią. "Podczas akcji ratowniczej doszło do ponownego wybuchu, w efekcie czego ratownicy musieli się ewakuować z miejsca zdarzenia" - poinformował po godzinie 15 wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Zdjęcie Podczas akcji ratowniczej doszło do kolejnego wybuchu / Tomasz Wiktor / PAP