W skrócie Łukasz Pabiś został powołany przez premiera Donalda Tuska na komisarza Częstochowy i oficjalnie odbierze nominację 5 listopada w gmachu częstochowskiego magistratu.

Dotychczasowy prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz rada miasta zostali odwołani w wyniku referendum, które odbyło się 25 października.

Krzysztof Matyjaszczyk usłyszał zarzuty korupcyjne w lutym i przez ostatnie osiem miesięcy nie mógł sprawować funkcji prezydenta ze względu na zastosowane sankcje.

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Nominację na komisarza Łukasz Pabiś odbierze w czwartek, 5 listopada do południa w gmachu magistratu z rąk wojewody śląskiego.

Łukasz Pabiś był w tej kadencji wiceprezydentem Częstochowy. Odpowiadał za edukację, administrację architektoniczno-budowlaną i planowanie przestrzenne. W koalicji Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, która rządziła miastem, reprezentował KO.

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Komisarz przejmuje pełne spektrum kompetencji prezydenta oraz Rady Miasta. M.in. rolą komisarza będzie przedstawienie budżetu na 2027 r. (zadanie prezydenta) i jego zatwierdzenie (kompetencja rady).

Misja komisarza kończy się z chwilą zaprzysiężenia nowego prezydenta i rozpoczęcie pracy przez nowo wybraną Radę Miasta. Przedterminowe wybory zarządzi premier; muszą się odbyć w ciągu 90 dni od publikacji wyniku referendum.

Krzysztof Matyjaszczyk, dotychczasowy prezydent Częstochowy, został odwołany w referendum, które odbyło się 25 października. Udział w nim wzięły 51863 osoby. Za pozbawieneim go urzędu opowiedziało się 97 proc. głosujących.

W tym samym referendum odwołano równiez radę miasta. Opowiedziały się za tym 51844 osoby, czyli 96,2 proc. wszystkich głosujących.

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Matyjaszczyk od ośmiu miesięcy nie mógł pełnić funkcji prezydenta miasta, wchodzić do urzędu oraz kontaktować się z pracownikami - są to sankcje prokuratorskie. Jego obowiązki sprawował I zastępca Zdzisław Wolski.

W lutym ówczesny prezydent Częstochowy został zatrzymany, a Prokuratura przedstawiła mu zarzuty korupcyjne w śledztwie, które łącznie objęło ponad 20 samorządowców, przedsiębiorców i innych osób.

Krzysztof Matyjaszczyk twierdzi, że padł ofiarą pomówień. Do czasu wyjaśnienia sprawy decyzją władz partii został zawieszony w prawach członka Nowej Lewicy.



