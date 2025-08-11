Wybory w Zabrzu. Policzono głosy w I turze, znamy wyniki
Policzono głosy oddane w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Zabrzu. Niedzielne głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż wymagana połowa głosów - konieczna będzie zatem druga tura. Zmierzą się w niej: dotychczas pełniąca obowiązki prezydenta Zabrza Ewa Weber oraz Kamil Żbikowski, który w wyborach 2024 r. przegrał w pierwszej turze z byłą prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik.
Przedterminowe wybory w Zabrzu stały się konieczne po odwołaniu w majowym referendum prezydent Agnieszki Rupniewskiej.
Pierwsza, niedzielna tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia - żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowy oddanych głosów ważnych.
Zabrze. Wyniki I tury wyborów prezydenta miasta. Będzie dogrywka
Na utożsamianą ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej Ewę Weber zagłosowało 12 700 osób - 39,29 proc., a na miejskiego aktywistę Kamila Żbikowskiego - 5216 - 16,14 proc.
Trzecie miejsce, z wynikiem 4944 głosy (15,29 proc.), zajął popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Borys Borówka.
O fotel prezydenta Zabrza ubiegało się w niedzielę sześcioro kandydatów. Zgodnie z ogłoszonym protokołem Miejskiej Komisji Wyborczej uzyskali następujące wyniki:
- Borys Borówka (KWW Borysa Borówki) - 4944 głosy (15,29 proc.).
- Łucja Chrzęstek-Bar (KWW Łucji Chrzęstek-Bar) - 1716 głosów (5,31 proc.).
- Sebastian Dziębowski (KWW Sebastiana Dziębowskiego - Konfederacja) - 4556 głosów (14,09 proc.).
- Rafał Kobos (KWW Skuteczni dla Zabrza i Małgorzata Mańka-Szulik) - 3193 głosy (11 proc.).
- Ewa Weber (KWW Ewa Weber) - 12 700 głosów (39,29 proc.).
- Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego) - 5216 głosów (16,14 proc.).
Frekwencja, przy 32525 ważnych kart wyjętych z urn i 116723 uprawnionych do głosowania, wyniosła 27,87 proc.
Zabrze. Odwołanie Agnieszki Rupniewskiej z funkcji prezydenta miasta
Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał w niedzielnych wyborach ponad 50 proc. głosów, za dwa tygodnie odbędzie się druga tura. Mieszkańcy będą mogli głosować w niej na jedną z dwóch osób, które uzyskały najwyższe poparcie w pierwszej turze.
Agnieszka Rupniewska rządziła w Zabrzu rok. W 2024 r. wygrała wybory samorządowe. W drugiej turze uzyskała więcej głosów niż Małgorzata Mańka-Szulik, która kierowała miastem przez 18 lat - od 2006 r. (w pierwszej turze Mańka-Szulik wyprzedziła wtedy Żbikowskiego o 154 głosy).
12 maja Rupniewska została odwołana w wiążącym referendum (zagłosowało w nim ponad 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w jej wyborze w drugiej turze w 2024 r.).
