Przedterminowe wybory w Zabrzu stały się konieczne po odwołaniu w majowym referendum prezydent Agnieszki Rupniewskiej.

Pierwsza, niedzielna tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia - żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowy oddanych głosów ważnych.

Zabrze. Wyniki I tury wyborów prezydenta miasta. Będzie dogrywka

Na utożsamianą ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej Ewę Weber zagłosowało 12 700 osób - 39,29 proc., a na miejskiego aktywistę Kamila Żbikowskiego - 5216 - 16,14 proc.

Trzecie miejsce, z wynikiem 4944 głosy (15,29 proc.), zajął popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Borys Borówka.

O fotel prezydenta Zabrza ubiegało się w niedzielę sześcioro kandydatów. Zgodnie z ogłoszonym protokołem Miejskiej Komisji Wyborczej uzyskali następujące wyniki:

Borys Borówka (KWW Borysa Borówki) - 4944 głosy (15,29 proc.).

Łucja Chrzęstek-Bar (KWW Łucji Chrzęstek-Bar) - 1716 głosów (5,31 proc.).

Sebastian Dziębowski (KWW Sebastiana Dziębowskiego - Konfederacja) - 4556 głosów (14,09 proc.).

Rafał Kobos (KWW Skuteczni dla Zabrza i Małgorzata Mańka-Szulik) - 3193 głosy (11 proc.).

Ewa Weber (KWW Ewa Weber) - 12 700 głosów (39,29 proc.).

Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego) - 5216 głosów (16,14 proc.).

Frekwencja, przy 32525 ważnych kart wyjętych z urn i 116723 uprawnionych do głosowania, wyniosła 27,87 proc.

Zabrze. Odwołanie Agnieszki Rupniewskiej z funkcji prezydenta miasta

Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał w niedzielnych wyborach ponad 50 proc. głosów, za dwa tygodnie odbędzie się druga tura. Mieszkańcy będą mogli głosować w niej na jedną z dwóch osób, które uzyskały najwyższe poparcie w pierwszej turze.

Agnieszka Rupniewska rządziła w Zabrzu rok. W 2024 r. wygrała wybory samorządowe. W drugiej turze uzyskała więcej głosów niż Małgorzata Mańka-Szulik, która kierowała miastem przez 18 lat - od 2006 r. (w pierwszej turze Mańka-Szulik wyprzedziła wtedy Żbikowskiego o 154 głosy).

12 maja Rupniewska została odwołana w wiążącym referendum (zagłosowało w nim ponad 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w jej wyborze w drugiej turze w 2024 r.).

