W skrócie Policja prowadzi poszukiwania mężczyzny, który wszedł do domu w Radzionkowie i użył broni palnej, jednak nikogo nie ranił.

Opublikowano portret pamięciowy oraz nagrania z monitoringu, na których widać potencjalnego sprawcę przemieszczającego się ulicami miasta.

Osoby mogące rozpoznać mężczyznę proszone są o kontakt z policją, a przekazywane informacje objęte są anonimowością.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek 16 stycznia 2026 roku po godzinie 19.30 przy ulicy Długiej w Radzionkowie. Jak relacjonują policjanci z Tarnowskich Gór do jednego z domów jednorodzinnych wtargnął mężczyzna. Następnie oddał strzały w kierunku osoby znajdującej się w środku i zbiegł z miejsca zdarzenia. Nikt nie został ranny.

"Od tamtej pory tarnogórscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Za zgodą Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, publikujemy nagrania z kamer monitoringu w dniu zdarzenia oraz portret pamięciowy sprawcy" - czytamy w komunikacie funkcjonariuszy.

Według podanego rysopisu mężczyzna może mieć ok. 45 lat, ok. 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała oraz ciemne oczy. W momencie zdarzenia miał kilkudniowy zarost i charakterystyczne okulary w czarnych grubych oprawkach. Ubrany był szarą kurtkę z kapturem, czarne spodnie, białe bury i zimową czapkę z napisem "Pitbull".

Portret pamięciowy i nagrania z monitoringu. Policja prosi o pomoc w znalezieniu sprawcy

Na nagraniach z monitoringu widać, jak mężczyzna niespokojnie chodzi po ulicach Radzionkowa w dniu zdarzenia. Policja i prokuratura liczą, że ktoś, kto spotkał sprawcę naprowadzi śledczych na jego trop.

Informację o mężczyźnie można przekazywać bezpośrednio pod numerami telefonu 47 853 42 80, 47 853 42 86, 47 853 42 55 lub alarmowy 112, a także drogą mailową na adres: kryminalny@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl. Funkcjonariusze zapewniają pełną anonimowość.

Były szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'' o sojuszu z USA: Wotum nieufności Amerykanów do naszego rządu Polsat News