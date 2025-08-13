Wstrząs w kopalni Staszic Wujek. W zagrożonym rejonie było dziewięć osób

Komunikat o wstrząsie w katowickiej kopalni wydała w środę rano Polska Grupa Górnicza.

Do zdarzenia doszło o godzinie 3:33 w kopalni Staszic Wujek - Ruch Murcki Staszic.

Wstrząs w kopalni Staszic Wujek - Ruch Murcki Staszic. Czterech górników poszkodowanych

"W rejonie wstrząsu znajdowało się dziewięć osób - wszyscy o własnych siłach wydostali się na powierzchnię" - poinformowała PGG.

Jak czytamy, osoby poszkodowane to pracownicy kopalni, którzy wykonywali roboty przygotowawcze.

"Górnicy z m.in. stłuczeniami głowy, klatki piersiowej, ramienia i stawu kolanowego trafili do szpitali w Ochojcu i Murckach" - podkreśliła Polska Grupa Górnicza. W komunikacie dodano również, że życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone.

Wstrząs w kopalni Knurów. Nie żyje górnik

Z kolei w poniedziałek o godzinie 21:26 na poziomie 850 metrów doszło do wypadku w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów. Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała, że podczas drążenia przodka "doszło do wstrząsu górotworu".

W rejonie, gdzie doszło do wstrząsu, znajdowało się dziewięciu górników. Ośmiu pracowników wydostało się o własnych siłach, natomiast z jednym górnikiem nie było kontaktu.

Akcja ratunkowa trwała wiele godzin. We wtorek udało się dotrzeć do górnika, jednak stwierdzono zgon 40-latka. Mężczyzna pracował w kopalni dwa lata.

