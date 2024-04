Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego przekazał w rozmowie z Interią, że w kopalni Mysłowice-Wesoła doszło do wstrząsu w środę o godz. 20.35.

Z kolei Aleksandra Wysocka-Siembiga, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej (PGG), do której należy kopalnia, podała w rozmowie z PAP, że do silnego wstrząsu doszło na poziomie 665 metrów, w rejonie pochylni pierwszej zachodniej. - W tej chwili są tam dwie osoby poszkodowane, obie są na dole. Jedna z tych osób jest reanimowana - dodała w rozmowie przeprowadzonej ok. godz. 22.