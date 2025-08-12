Do wypadku w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów doszło w poniedziałek o godzinie 21:26 w przodku 32a na poziomie 850 metrów - poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa w komunikacie.

Jak czytamy, "podczas drążenia przodka doszło do wstrząsu górotworu".

Knurów: Wstrząs w kopalni KWK Szczygłowice. Trwają poszukiwania górnika

W rejonie, gdzie doszło do wstrząsu, znajdowało się w dziewięciu górników.

"Ośmiu pracowników przodka wycofało się o własnych siłach, z jednym z górników nie ma kontaktu" - podała JSW.

Poinformowano, że dyrekcja kopalni natychmiast podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji ratowniczej.

- Aktualnie w akcji bierze udział od kilku do kilkunastu zastępów ratowniczych - przekazał podczas konferencji prasowej zastępca prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice znajduje się na terenie miasta Knurów (woj. śląskie). Powstała w wyniku połączenia w 2010 roku dwóch zakładów: Knurów i Szczygłowice. Od 2014 roku należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

"Ruch Knurów jest zakładem o wieloletniej tradycji. W czerwcu 2023 roku obchodził 120-lecie. Ruch Szczygłowice jest zakładem młodszym w 2021 roku obchodził swoje 60-lecie"- czytamy na stronie internetowej kopalni.

