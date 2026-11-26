W skrócie Kapłan z diecezji sosnowieckiej usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych, do których miało dochodzić w 2009 i 2011 roku wobec dwóch kobiet.

Podejrzany duchowny nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, a prokuratura objęła go dozorem policyjnym oraz zakazem pracy z dziećmi.

Sprawa ta jest wyłączona z szerszego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w diecezji sosnowieckiej, wszczętego po zabójstwie diakona w 2023 roku.

Komisja Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych ustaliła, że w diecezji sosnowieckiej skrzywdzonych zostało co najmniej 50 dzieci, a zarzuty objęły 29 osób.

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Rzecznik sosnowieckiej prokuratury Bartosz Kilian poinformował, że zarzuty przedstawiono kapłanowi w środę.

Pierwszy z nich dotyczy wydarzeń z 2009 roku. Podejrzany miał wówczas dopuścić się tzw. innych czynności seksualnych na szkodę dziewczynki, "uprzednio wykorzystując wynikający z charakteru ich relacji stan zależności psychicznej pokrzywdzonej" i dodatkowo, dążąc do realizacji swego swojego zamiaru, użyć wobec niej przemocy fizycznej.

"Drugie z przypisywanych kapłanowi zachowań datowane jest na 2011 rok. W tym wypadku jako pokrzywdzoną ustalono już naówczas pełnoletnią kobietę. Niedozwolone działanie wobec niej również miało polegać na zainicjowaniu przez podejrzanego innych czynności seksualnych, przy jednoczesnym wyzyskaniu stosunku zależności oraz na drodze przemocy fizycznej" - dodał prok. Kilian w komunikacie.

Diecezja sosnowiecka. Kolejny ksiądz z zarzutami

Podczas przesłuchania duchowny nie przyznał się do popełnienia zarzucanych przestępstw; odmówił składania wyjaśnień. Decyzją prokuratury trafił pod dozór policji i ma zakaz kontaktu oraz zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 100 metrów.

Drugi środek zapobiegawczy to nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności polegającej na wychowaniu, edukacji oraz opiece nad małoletnimi. Zarzucane duchownemu przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Przedstawione kapłanowi zarzuty to kolejny wątek wyłączony z dużego śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych w diecezji sosnowieckiej.

Sosnowiec. Diecezja pod lupą, śledztwo prokuratury

W październiku 2024 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymano trzech mężczyzn - dwóch czynnych duchownych z diecezji sosnowieckiej i byłego księdza z tej diecezji.

Dwaj księża, Jacek K. (skazany w środę nieprawomocnie) i Dariusz L., usłyszeli wówczas zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Przestępstwa zarzucane byłemu duchownemu dotyczyły okresu, kiedy był kapłanem i nie wiązały się z pedofilią - chodziło o oszustwa.

Były ksiądz, któremu prokuratura zarzuciła oszustwa, został już prawomocnie skazany na karę roku więzienia w zawieszeniu i grzywnę. Dariusz L. został oskarżony o popełnienie dziewięciu przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Miało do nich dochodzić w dwóch szkołach, w których uczył. Jego proces wciąż się toczy.

Seria zarzutów dla księży z diecezji sosnowieckiej. Zapadają pierwsze wyroki

Na późniejszym etapie śledztwa zarzuty usłyszał ks. Ryszard G. Duchowny został zatrzymany w kwietniu 2025 r. po zawiadomieniu złożonym przez delegata biskupa sosnowieckiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Prokuratura oskarżyła go o trzy przestępstwa na szkodę trzech dziewczynek, w tym dwa o charakterze seksualnym, do których miało dość podczas organizowanego przez ks. G. wyjazdu do Włoch. W marcu Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał G. na dwa i pół roku więzienia. Tamten wyrok jest nieprawomocny.

Jacek K. został we wrześniu skazany na 14 lat więzienia za dziewięć przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. Ten wyrok sosnowickiego sądu również jest nieprawomocny.

Sosnowiec. Zabójstwo diakona ujawniło ogrom nieprawidłowości

Toczące się w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu śledztwo zostało wszczęte w marcu 2023 r. na podstawie informacji pozyskanych w toku innego postępowania. Chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy Domu Katolickim w Sosnowcu.

Z ustaleń prokuratury wynika, że życia pozbawił go 40-letni ksiądz, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na śmierć sprawcy.

W październiku 2024 r. została powołana i po raz pierwszy spotkała się w pełnym składzie powołana przez biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego Komisja Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych diecezji sosnowieckiej.

W miniony czwartek przedstawiła ona częściowy raport ws. wykorzystywania seksualnego małoletnich w diecezji. Według opublikowanych danych osoby reprezentujące instytucje kościelne w tej diecezji skrzywdziły co najmniej 50 dzieci.

Komisja zidentyfikowała 29 osób, którym zarzucono tego typu czyny (część z nich nie potwierdziła się). 23 z nich to księża z diecezji sosnowieckiej, jeden ksiądz związany z tą diecezją, jeden zakonnik i cztery osoby świeckie - animator wspólnoty dla uczniów, organista, katecheta i kleryk seminarium, który formalnie nie jest osobą duchowną.

W 19 przypadkach przestępstwa zarzucane księżom zostały potwierdzone lub są nadal badane.



