Wraca sprawa byłego wicemarszałka. CBA zatrzymało kolejnych podejrzanych

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

CBA zatrzymało pięć kolejnych osób w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej z udziałem byłego wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. - poinformowała Prokuratura Krajowa. Wśród zatrzymanych znalazł się przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Łukasz B., któremu postawiono pięć zarzutów, w tym przyjęcia łapówek i poświadczenia nieprawdy. Śledztwo nadal jest w toku.

Wraca sprawa byłego wicemarszałka. CBA zatrzymało kolejnych podejrzanych (zdj. ilustracyjne)
Wraca sprawa byłego wicemarszałka. CBA zatrzymało kolejnych podejrzanych (zdj. ilustracyjne)Marysia ZawadaReporter

W skrócie

  • CBA zatrzymało pięć kolejnych osób w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej z udziałem byłego wicemarszałka województwa śląskiego i wiceprezydenta Częstochowy Bartłomieja S.
  • Wśród zatrzymanych znalazł się przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Łukasz B., któremu postawiono pięć zarzutów, w tym przyjęcia łapówek i poświadczenia nieprawdy.
  • Śledztwo jest rozwojowe, a wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze – suma zarzutów dla wszystkich to 32, dotyczą one głównie łapówek i prania brudnych pieniędzy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć kolejnych osób w śledztwie dotyczącym przestępstw korupcyjnych, w które zamieszany ma być były wicemarszałek województwa śląskiego i wiceprezydent Częstochowy Bartłomiej S." - poinformowała Prokuratura Krajowa na platformie X.

Wśród zatrzymanych znalazł się Łukasz B., przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, oraz kilku lokalnych przedsiębiorców.

Zatrzymano Łukasza B. Zarzuty wobec przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy

Jak przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej Łukaszowi B. przedstawiono pięć zarzutów, w tym dwa dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych, dwa poświadczenia nieprawdy oraz jeden podżegania do wystawiania nierzetelnych faktur.

Według ustaleń śledczych, przewodniczący Rady Miasta miał przyjąć łapówki w zamian za pośrednictwo w kontaktach z byłym wiceprezydentem Bartłomiejem S. oraz za przychylność w decyzjach dotyczących dofinansowania jednego z częstochowskich klubów sportowych.

Zobacz również:

Były wiceminister Paweł M. zatrzymany przez CBA, zdj. ilustracyjne
Polska

CBA zatrzymało byłego wiceministra. W tle sprawa RARS

Wiktor Kazanecki
Aleksandra Czurczak
Wiktor Kazanecki, Aleksandra Czurczak

    Ponadto miał polecić pracownikowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie przygotowanie fałszywej dokumentacji, umożliwiającej wydanie zaświadczeń o odbyciu kursów anulujących punkty karne osobom, które faktycznie w nich nie uczestniczyły.

    Zarzut podżegania dotyczy wspólnego z Bartłomiejem S. działania w celu wystawiania nierzetelnych faktur za usługi związane z kampanią wyborczą, które miały być rozliczane na inne podmioty niż faktyczni zleceniodawcy.

    Zarzuty dla Łukasza B. Nierzetelne faktury i korzyści majątkowe

    Kolejna z zatrzymanych osób usłyszała zarzut udzielenia korzyści majątkowej Bartłomiejowi S. w zamian za wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Częstochowy.

    Trzem innym osobom zarzucono poświadczenie nieprawdy poprzez wystawianie fałszywych faktur za usługi, które faktycznie wykonywano na rzecz Bartłomieja S. i Łukasza B. Wartość nierzetelnych dokumentów sięgała blisko 500 tys. zł, z czego około 300 tys. zł miało stanowić łapówki dla obu samorządowców.

    Zobacz również:

    Sąd oddalił wnioski prokuratury i nakazał zwolnienie prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla i jego zastępcy
    Małopolskie

    Zwrot w Nowym Sączu. Zatrzymali prezydenta, teraz wraca do pracy

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      Afera korupcyjna w Częstochowie. Były wicemarszałek z zarzutami

      Prokuratura zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i poręczenia majątkowe od 10 do 20 tys. zł. Wobec Łukasza B. zastosowano surowsze środki - poręczenie w wysokości 250 tys. zł, zawieszenie w pełnieniu funkcji publicznych, dozór połączony z zakazem kontaktu z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju.

      Jak podała Prokuratura Krajowa, w sprawie występuje obecnie 17 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono 32 zarzuty dotyczące przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

      Śledczy przypominają, że zgodnie z art. 229 par. 6 Kodeksu karnego nie podlega karze osoba, która wręczyła łapówkę, ale zawiadomiła o tym organy ścigania, zanim te same dowiedziały się o przestępstwie. Prokuratura Krajowa podkreśla, że "śledztwo ma charakter rozwojowy".

      Zobacz również:

      CBA zatrzymało kolejną osobę ws. zmowy przetargowej
      Polska

      Akcja CBA w wojskowym urzędzie. Jedna osoba zatrzymana

      Adrianna Rymaszewska
      Adrianna Rymaszewska
      Ulewne opady deszczu i silny wiatr utrudniają życie na Dolnym ŚląskuPolsat News

      Najnowsze