W skrócie CBA zatrzymało pięć kolejnych osób w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej z udziałem byłego wicemarszałka województwa śląskiego i wiceprezydenta Częstochowy Bartłomieja S.

Wśród zatrzymanych znalazł się przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Łukasz B., któremu postawiono pięć zarzutów, w tym przyjęcia łapówek i poświadczenia nieprawdy.

Śledztwo jest rozwojowe, a wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze – suma zarzutów dla wszystkich to 32, dotyczą one głównie łapówek i prania brudnych pieniędzy.

"Na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć kolejnych osób w śledztwie dotyczącym przestępstw korupcyjnych, w które zamieszany ma być były wicemarszałek województwa śląskiego i wiceprezydent Częstochowy Bartłomiej S." - poinformowała Prokuratura Krajowa na platformie X.

Wśród zatrzymanych znalazł się Łukasz B., przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, oraz kilku lokalnych przedsiębiorców.

Zatrzymano Łukasza B. Zarzuty wobec przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy

Jak przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej Łukaszowi B. przedstawiono pięć zarzutów, w tym dwa dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych, dwa poświadczenia nieprawdy oraz jeden podżegania do wystawiania nierzetelnych faktur.

Według ustaleń śledczych, przewodniczący Rady Miasta miał przyjąć łapówki w zamian za pośrednictwo w kontaktach z byłym wiceprezydentem Bartłomiejem S. oraz za przychylność w decyzjach dotyczących dofinansowania jednego z częstochowskich klubów sportowych.

Ponadto miał polecić pracownikowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie przygotowanie fałszywej dokumentacji, umożliwiającej wydanie zaświadczeń o odbyciu kursów anulujących punkty karne osobom, które faktycznie w nich nie uczestniczyły.

Zarzut podżegania dotyczy wspólnego z Bartłomiejem S. działania w celu wystawiania nierzetelnych faktur za usługi związane z kampanią wyborczą, które miały być rozliczane na inne podmioty niż faktyczni zleceniodawcy.

Zarzuty dla Łukasza B. Nierzetelne faktury i korzyści majątkowe

Kolejna z zatrzymanych osób usłyszała zarzut udzielenia korzyści majątkowej Bartłomiejowi S. w zamian za wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Częstochowy.

Trzem innym osobom zarzucono poświadczenie nieprawdy poprzez wystawianie fałszywych faktur za usługi, które faktycznie wykonywano na rzecz Bartłomieja S. i Łukasza B. Wartość nierzetelnych dokumentów sięgała blisko 500 tys. zł, z czego około 300 tys. zł miało stanowić łapówki dla obu samorządowców.

Afera korupcyjna w Częstochowie. Były wicemarszałek z zarzutami

Prokuratura zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i poręczenia majątkowe od 10 do 20 tys. zł. Wobec Łukasza B. zastosowano surowsze środki - poręczenie w wysokości 250 tys. zł, zawieszenie w pełnieniu funkcji publicznych, dozór połączony z zakazem kontaktu z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju.

Jak podała Prokuratura Krajowa, w sprawie występuje obecnie 17 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono 32 zarzuty dotyczące przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Śledczy przypominają, że zgodnie z art. 229 par. 6 Kodeksu karnego nie podlega karze osoba, która wręczyła łapówkę, ale zawiadomiła o tym organy ścigania, zanim te same dowiedziały się o przestępstwie. Prokuratura Krajowa podkreśla, że "śledztwo ma charakter rozwojowy".

