Wpadł na "trzeźwym poranku". Miał 1,5 promila i 60 pasażerów na pokładzie

Oprac.: Harald Kittel WIADOMOŚCI LOKALNE

Gdy w ramach akcji "trzeźwy poranek" policjanci z Tarnowskich Gór (woj. śląskie) zatrzymali w poniedziałek rano do kontroli kierowcę autobusu, okazało się, że mężczyzna prowadzi pojazd po pijanemu. W trakcie badania okazało się, że ma on blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Przewoził w takim stanie około 60 pasażerów, a większość z nich to uczniowie z lokalnych szkół. Mężczyzna został zatrzymany, a sprawą zajmuje się prokuratura.

Zdjęcie Mężczyzna był pijany, wiózł autobusem około 60 osób, w większości uczniów szkół w Tarnowskich Górach.policja / KPP Tarnowskie Góry /