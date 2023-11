Samochód osobowy zbliżający się do przejścia kolejowego z prędkością, która wskazywała, że kierowca nie widzi pociągu i reakcja w ostatnich sekundach, dzięki której udało mu się uniknąć zderzenia z pędzącym składem - właśnie to zobaczyć można na filmie opublikowanym przez policję z Pszczyny. Nagranie pokazano ku przestrodze, a groźną sytuację wykorzystano, by po raz kolejny zaapelować do kierujących.