Wieszczęta. Trzylatek wpadł do studzienki. "Żaden strażak nie był w stanie dostać się do środka"

Trudna akcja strażaków z Bielska-Białej. Funkcjonariusze zostali wezwani do trzylatka, który wpadł do studzienki, ale nie byli w stanie go wyciągnąć, bo przepust miał tylko 30 cm średnicy. Próbę uwolnienia trzylatka postanowiła podjąć więc obecna na miejscu policjantka.

Zdjęcie Przepust miał 30 cm średnicy, więc żaden strażak nie mógł dostać się do środka / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej / facebook.com